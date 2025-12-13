Biểu tượng từ ca khúc “invisible string”: Chiếc ghế tại Nashville tặng Taylor Swift

HHTO - Một câu hát tưởng chừng như bình dị trong ca khúc "invisible string" lại trở thành nguồn cảm hứng, thúc đẩy thành phố Nashville làm một món quà đặc biệt tại Centennial Park dành tặng Taylor Swift.

Ngay từ những dòng mở đầu: “Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park…” (tạm dịch: Màu xanh lá là màu của bãi cỏ nơi tôi từng ngồi đọc sách ở Công viên Centennial…), ca khúc invisible string đã đưa người nghe trở lại những khoảnh khắc tuổi trẻ bình dị. Đây là một trong những ca khúc của album folklore (2020), nơi Taylor Swift kể về “sợi dây vô hình” kết nối nữ ca sĩ và người bạn đời.

invisible string là một trong các ca khúc được yêu thích nhất trong album folklore.



Chỉ từ một câu hát giản dị ấy, đến năm 2023, nhân dịp Taylor Swift trở lại Nashville - quê hương thứ hai từng nuôi dưỡng tài năng âm nhạc của cô để thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour, chính quyền thành phố đã quyết định đặt một chiếc ghế gỗ bên trong khuôn viên Centennial Park để dành tặng nữ nghệ sĩ.

Món quà bình dị nhưng đầy đặc biệt của Nashville dành tặng Taylor.

Thiết kế của chiếc ghế được lấy cảm hứng trực tiếp từ ca từ của invisible string và bên trên là một biển báo khắc lời chào mừng đầy ấm áp: “For Taylor Swift. A bench for you to read on at Centennial Park. Welcome home, Nashville” (tạm dịch: Tặng Taylor Swift. Một chiếc ghế để bạn ngồi đọc sách ở Centennial Park. Chào mừng bạn trở về nhà, Nashville”).

Đây là lời chào thân tình và đầy trân trọng mà thành phố dành cho Taylor.

Centennial Park vốn nổi tiếng với không gian xanh mát và bản sao Đền Parthenon, giờ đây có thêm một điểm nhấn văn hóa không chính thức. Chiếc ghế đặc biệt này nhanh chóng trở thành một địa điểm nhất định phải ghé thăm trong hành trình của các Swifties.

Centennial Park trở thành điểm đến không thể thiếu của mỗi Swifties khi đến Nashville.

Tuy nhiên, sức hút của một biểu tượng công cộng cũng kéo theo thách thức trong việc bảo tồn. Tấm bảng gắn trên ghế bị đánh cắp buộc ban quản lý công viên phải lên kế hoạch thay thế và tăng cường bảo vệ. Dù vậy, sự cố này không làm giảm giá trị của chiếc ghế: Nó vẫn là biểu tượng cho mối liên kết lâu dài giữa Taylor Swift và Nashville, đồng thời thể hiện sức ảnh hưởng của âm nhạc cô vượt khỏi nghệ thuật để chạm vào đời sống và cảm xúc của cộng đồng.