Số tiền Taylor Swift dành cho vũ công tại The Eras Tour: Một bước thành triệu phú

HHTO - Một phân đoạn ngắn trong phim tài liệu của Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả, khi một vũ công đọc to bức thư tay do chính Taylor Swift viết, hé lộ khoản tiền thưởng hậu hĩnh dành cho ê-kíp đứng sau tour diễn lịch sử.

Sau khi phiên bản phim tài liệu mở rộng của Taylor Swift là The Eras Tour - The Final Show chính thức ra mắt, một phân đoạn hậu trường tưởng chừng nhỏ bé lại nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của cộng đồng mạng. Đó là khoảnh khắc vũ công Kameron Saunders đại diện đứng trước các thành viên đoàn, đọc to bức thư tay do chính Taylor gửi gắm như một lời tri ân chân thành sau hành trình lưu diễn kéo dài nhiều năm.

Không ﻿cần ánh đèn sân khấu rực rỡ, Taylor vẫn khiến nhiều người phải xúc động.

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt không chỉ là cảm xúc, mà là chi tiết bức thư có đề cập đến một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Dù con số cụ thể đã được nhà sản xuất tắt tiếng khi phát sóng nhưng không thể ngăn sự tò mò của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả đã dựa vào khẩu hình miệng của Kameron để suy đoán rằng đây có thể là một khoản thưởng lên tới 750.000 đô la (gần 20 tỷ đồng) cho mỗi vũ công - một con số vượt xa mức thu nhập trung bình hằng năm của một vũ công chuyên nghiệp.

Con số khiến các dancer của The Eras "đổi đời" thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Bên cạnh đó, khoản chi này được xem là tiền thưởng độc lập, hoàn toàn tách rời khỏi thù lao trong hợp đồng ban đầu. Vì vậy, khi cộng thêm mức lương “khủng” từ The Eras Tour, nhiều người hâm mộ cho rằng mỗi vũ công đều có thể chạm mốc triệu phú sau chuyến lưu diễn.

Việc Taylor Swift mạnh tay thưởng tiền cho ê-kíp không phải là điều mới lạ. Trước đó, trong giai đoạn cao điểm của chuyến lưu diễn vào năm 2023, nữ ca sĩ từng gây chú ý lớn khi thưởng riêng khoảng 100.000 đô la (khoảng 2,5 tỷ đồng) cho mỗi tài xế xe tải chịu trách nhiệm vận chuyển sân khấu và thiết bị.

Taylor từng tặng khoản thưởng hậu hĩnh cho khoảng 50 tài xế xe tải.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn đã tạo nên lịch sử khi trở thành tour âm nhạc đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la và con số này được ước tính sẽ còn tăng vọt sau khi phát hành các sản phẩm hậu chuyến lưu diễn.

The Eras Tour đã phá và tạo thêm nhiều kỷ lục "khủng" không tưởng.

Bức thư tay xuất hiện trong phim cùng khoản tiền thưởng được tiết lộ cho thấy thành công thương mại luôn cần đi kèm với sự ghi nhận rõ ràng và xứng đáng dành cho những người đứng sau sân khấu. Trong ngành công nghiệp giải trí quy mô lớn, cách Taylor Swift chia sẻ thành quả không chỉ thể hiện sự hào phóng mà còn cho thấy cách cô trân trọng vai trò của các cộng sự thầm lặng trong hành trình tạo nên thành công.