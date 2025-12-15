Fan Trần Đô Linh có cách ủng hộ thần tượng độc đáo, dạy học đổi lượt mua vật phẩm

HHTO - Không chỉ riêng "học bá" Trần Đô Linh được biết đến với hình ảnh chăm chỉ, học giỏi và tinh thần cầu tiến, mà chính cộng đồng fan của cô đến nay cũng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Từ lâu, thành tích của "học bá" Trần Đô Linh đã là một "giai thoại" trong cộng đồng người hâm mộ C-Biz. Cụ thể, từ khi còn đi học, nữ diễn viên đã thường xuyên đạt hạng nhất trong các kỳ thi ở trường. Năm 2012, cô thi đại học và đạt số điểm ấn tượng - 621/750 điểm. Với điểm số xuất sắc này, Trần Đô Linh theo học và tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo và kỹ thuật máy bay của Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh (trường thuộc dự án trọng điểm 211 của Trung Quốc).

Nếu không rẽ hướng sang nghiệp diễn, nàng Hàn Nhạn có lẽ đã trở thành kỹ sư máy bay.

Nhưng ít ai biết, không chỉ có nữ diễn viên luôn miệt mài cố gắng, mà ngay cả fan của cô - cộng đồng Linh Đang cũng là những "mọt sách" cần mẫn, dùng sự chăm chỉ và thành tích học tập như một cách đặc biệt để ủng hộ thần tượng.

Có rất nhiều Linh Đang thuộc lứa tuổi đi học, chưa đủ "hồng bao" để mua sản phẩm và tạp chí ủng hộ nữ diễn viên. Vì thế, họ đã nghĩ đến một giải pháp khác vẹn cả đôi đường - nhận dạy kèm để đổi lấy tạp chí.

Fan Trần Đô Linh gây sốc với thành tích "đỉnh nóc" không kém cạnh thần tượng: 621 điểm thi tốt nghiệp với 131 điểm tiếng Trung và 116 điểm Toán.

Với mỗi cuốn tạp chí có in hình Trần Đô Linh, người hâm mộ này sẽ dạy kèm miễn phí các môn tiếng Trung, Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Sinh học thông qua hình thức trực tuyến. Phương pháp này nhanh chóng nhận được sự chú ý của netizen, khi không chỉ "đu idol" một cách đáng yêu mà còn cho thấy tinh thần cùng nhau tiến bộ.

Không chỉ vậy, trong vòng fan của "nàng Hàn Nhạn" từ lâu đã tồn tại một siêu thoại (nhóm trên nền tảng Weibo) mang tên “Khu học tập Đô” hoạt động từ năm 2022 đến nay. Tại đây, các Linh Đan sẽ tham gia để giúp đỡ nhau tất tần tật các vấn đề liên quan đến học tập.

Hình ảnh chia sẻ bàn học, động viên nhau cố gắng là hoạt động thường thấy nhất trong siêu thoại “Khu học tập Đô” của Trần Đô Linh.

Không chỉ biên soạn, các fan còn chia sẻ tài liệu để cùng nhau học tập.

Từ chia sẻ tài liệu, xin tips ôn thi, chia sẻ cách cải thiện trí nhớ, xin "vía" lẫn nhau, khảo sát chéo, cho đến tạo các nhóm chat nhỏ để đốc thúc và kiểm tra tiến độ hàng ngày, sự gắn kết dựa trên học tập là điều đã khiến siêu thoại này duy trì hoạt động sôi nổi suốt 3 năm qua.



Đáng yêu ở chỗ, các fan có thể thoải mái flex thành tích của mình từ nho nhỏ đến to to và nhận được lời chúc mừng từ mọi người.

"Tôi cũng từng tham gia nhóm khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Chúng tôi đã giúp đỡ và động viên lẫn nhau. Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết cách học Toán cao cấp. Một anh chị khóa trên đã gửi cho tôi những video mà chị ấy dùng để học và chỉ cho tôi cách nhanh chóng cải thiện trình độ. Cuối cùng, tôi đã thi đỗ." - một người hâm mộ chia sẻ về sự gắn kết của nhóm.

"Có khá nhiều người ở độ tuổi 20 trong cộng đồng Linh Đang vẫn đang học tập hoặc làm việc; cảm giác như mọi người đều đang nỗ lực và luôn động viên lẫn nhau", fan khác chia sẻ.

Không chỉ vậy, những Linh Đang đã thành công nhờ siêu thoại này cũng tiếp tục quay lại truyền lửa và kiến thức cho người cần, tạo nên một vòng kết nối chặt chẽ và gắn bó. Không chỉ riêng Trần Đô Linh được biết đến với hình ảnh chăm chỉ, học giỏi và tinh thần cầu tiến, mà chính cộng đồng fan của cô cũng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực khiến netizen ngưỡng mộ.