Cùng một tình huống, Ngu Thư Hân bị mắng tơi tả, Trần Đô Linh ghi điểm tuyệt đối

HHTO - Vốn đang bị khán giả đòi tẩy chay vì bị tố cáo bắt nạt đồng nghiệp, Ngu Thư Hân lại đổ thêm dầu vào lửa khi xuất hiện trong sự kiện mới đây.

Mấy tháng gần đây là điểm đáy trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân khi cô bị nhiều đồng nghiệp tố cáo là xấu tính, bắt nạt những người kém nổi tiếng hơn mình. Từ đó mà hình ảnh nữ diễn viên bị tổn hại nặng nề, khán giả đòi quay lưng với các tác phẩm có Ngu Thư Hân tham gia.

Nhưng thay vì lên tiếng thanh minh giải thích để mọi chuyện chìm xuống, Ngu Thư Hân lại giữ im lặng và vẫn tham gia các sự kiện, phát hành ca khúc mới. Trong một sự kiện tổ chức tại Thái Lan, Ngu Thư Hân xuất hiện xinh đẹp, tự tin trong bộ váy xanh dài tha thướt.

Khi cô mải tạo dáng trên thảm đỏ, có một nhân viên đã cúi người xuống để chỉnh đuôi váy giúp nữ diễn viên. Và thay vì cám ơn, Ngu Thư Hân lại đưa tay hất tà váy vào mặt người này để có được những hình ảnh đẹp nhất. Ngay lập tức hành động này của Ngu Thư Hân bị netizen chỉ trích nặng nề, cho rằng cô mắc bệnh ngôi sao, không có phép lịch sự tối thiểu, không tôn trọng người khác. Từ đó mà hình tượng Ngu Thư Hân càng tệ hơn trong mắt khán giả.

Ngược lại, Trần Đô Linh lại được khen ngợi hết lời trong tình huống tương tự. Nữ diễn viên phim Quý Nữ/Nhạn Hồi Thì cũng chọn váy dài tha thướt trong một sự kiện. Bộ váy khiến Trần Đô Linh cũng gặp chút ít khó khăn khi di chuyển hay tạo dáng chụp ảnh, có lúc phải loay hoay một lúc mới vén gọn được đuôi váy để người khác không dẫm lên. Đúng lúc này, MC Nam Nam đi tới, ngồi xuống giúp Trần Đô Linh.

Vì Trần Đô Linh đã vén gọn được đuôi váy nên MC Nam Nam đưa tay ra mà không còn gì để giúp khiến cô quơ tay vào không khí. Trần Đô Linh rất nhanh chóng ngồi xuống, đưa tay đỡ MC Nam Nam đứng dậy và còn gật đầu cám ơn cô. Chỉ là một hành động rất nhỏ cũng đủ khiến cư dân mạng tấm tắc khen ngợi Trần Đô Linh xử sự tinh tế, khiêm nhường, lịch thiệp.