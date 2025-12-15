Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Còn ai khổ hơn Lý Hiện: Cải trang kín mít đi săn ảnh tuyết đầu mùa vẫn bị khán giả nhận ra

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Lý Hiện hẳn không ngờ anh giấu mình kỹ đến thế vẫn bị cư dân mạng phát hiện ngay lập tức.

ly-hien-3.jpg

Cuối tuần trước, Bắc Kinh (Trung Quốc) đón trận tuyết đầu mùa và mọi người đã kéo tới Tử Cấm Thành để chụp ảnh. Rất nhiều cô gái mặc đồ cổ trang để hóa làm Cách Cách đứng giữa cung điện phủ tuyết trắng xóa giống như phim Bộ Bộ Kinh Tâm.

ly-hien-11.jpg

Và giữa rừng người ở Tử Cấm Thành, netizen đã phát hiện ra Lý Hiện dù anh cải trang kín mít. Chính vì Lý Hiện mặc một cây đen tuyền từ đầu đến chân, đội mũ len đen che kín mặt chỉ hở đôi mắt cùng với chiều cao 1m85 lại càng khiến người khác chú ý tới. Lại thêm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trên tay anh là khán giả nhanh chóng khoanh vùng đây chính là nam diễn viên chính của Quốc Sắc Phương Hoa.

ly-hien-8.jpg
ly-hien-10.jpg
ly-hien-15.jpg
ly-hien-18.jpg

Dù thân phận bị bại lộ, Lý Hiện vẫn không từ bỏ mục tiêu săn tuyết trên Tử Cấm Thành. Anh đã di chuyển khắp nơi để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, với những khung cửa sổ, những mái nhà phủ tuyết trắng xóa. Lý Hiện đã chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, nhưng netizen nhận xét bộ ảnh Tử Cấm Thành mang không khí hoài cổ, u tịch rất rõ.

ly-hien-6.jpg

Lý Hiện còn nói vui rằng sau lần cải trang bất thành này, anh sẽ tìm phương pháp ẩn thân mới để không bị khán giả phát hiện. Bởi Lý Hiện xưa nay thường mặc nguyên cây đen khi đi chụp ảnh nên vô tình trở thành “đặc điểm nhận dạng” của anh.

ly-hien-7.jpg

Ngoài đam mê diễn xuất, Lý Hiện rất thích mang máy ảnh đi chu du khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc đời thường, lưu giữ ký ức về những người mà anh đã gặp. Ngay trước khi tới Tử Cấm Thành săn tuyết, Lý Hiện đã có chuyến leo núi tuyết Kula Kangri ở Tây Tạng. Ngay cả khi đóng phim, Lý Hiện cũng luôn có máy ảnh bên người để chụp chân dung bạn diễn, chụp hậu trường làm phim.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lý Hiện #Tử Cấm Thành #Lý Hiện chụp ảnh #Lý Hiện săn ảnh #Lý Hiện diễn viên

