Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Quốc Kịch Thịnh Điển 2025: Bành Tiểu Nhiễm mang 20 miếng giữ nhiệt, Trần Đô Linh đeo trang sức bạc tỷ

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2025 quy tụ gần 100 nghệ sĩ Cbiz, mang đến bữa tiệc visual mãn nhãn. Trong khi các nam nghệ sĩ phần nào "dễ thở" hơn với vest dày dặn, nhiều diễn viên nữ vẫn phải "thủ sẵn" áo lông, miếng giữ nhiệt để chống chọi với cái lạnh mùa đông Trung Quốc, tạo nên những khoảnh khắc hậu trường vừa thương vừa buồn cười.

Chiều tối 16/12, thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2025 chính thức diễn ra, quy tụ đông đảo nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Để ghi dấu ấn trong sự kiện lớn cuối năm, các ngôi sao xuất hiện với tạo hình được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, kiểu tóc đến thần thái trước ống kính.

z7333243503732-e05871491cb987d758120694bd54e711.jpg
Sự kiện năm nay có sự góp mặt của gần 100 nghệ sĩ, biến thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2025 trở thành điểm hẹn đông đủ và sôi động của Cbiz dịp cuối năm.

Trên thảm đỏ, phong cách của các nghệ sĩ tạo nên những điểm nhấn riêng. Phần lớn các nam nghệ sĩ ưu tiên lựa chọn vest lịch lãm, gọn gàng cho màn xuất hiện, hướng đến vẻ ngoài chỉn chu và phong độ trước ống kính.

93b74652ly1i8cweohqc2j218g0tnaj4.jpg
Chu Á Văn xuất hiện trong bộ vest đen, bên trong khéo léo phối thêm áo giữ nhiệt cổ cao để giữ ấm.
93b74652ly1i8cwaev03zj218g0tntfs.jpg
Nghiêm Ngật Khoan gây chú ý khi khoe vẻ ngoài trẻ trung, phong độ dù đã bước sang tuổi 46.
93b74652ly1i8cw69pcxdj218g0tnk1e.jpg
Nam ca sĩ Lưu Vũ.
93b74652ly1i8cw2h6eo9j218g0tm48e.jpg
0077ahqlly1i8cvi1a279j323v35sqv6.jpg
Trương Viễn và Hoàng Minh Hạo ghi điểm với những cách phối vest phá cách, trẻ trung và khác biệt.

Khác với dàn sao nam, các nữ nghệ sĩ thường ưu tiên những thiết kế váy áo mỏng nhẹ, tôn dáng và cầu kỳ hơn để tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trên thảm đỏ. Tuy nhiên, thời tiết giữa tháng 12 tại Trung Quốc thường lạnh buốt và khô hanh, buộc nhiều sao nữ phải trang bị thêm loạt "vũ khí" để giữ ấm. Khi Bành Tiểu Nhiễm tiết lộ đã dán kín hai chân và sử dụng tới 20 miếng giữ nhiệt trước giờ lên thảm đỏ, không ít khán giả vừa bật cười vì quá thật thà, vừa thấy thương cảm.

93b74652ly1i8cv69nkhpj218g0tmtho.jpg
93b74652ly1i8cv6a9nbrj218g0tm4ds.jpg
Nữ diễn viên phim Phượng Hoàng Đài Thượng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn lạ mắt, kết hợp cùng trang phục và vương miện lộng lẫy.
z7333333675584-510f30a159fc614d7e6388713f9c7c0e.jpg
Cô nàng cũng tiết lộ ẩn sau lớp váy ấy là tới 20 miếng giữ nhiệt được dán kín, giúp cô chống chọi với cái lạnh.

Trong các video hậu trường được ghi lại, nhiều diễn viên như Trần Đô Linh, Quách Vũ Hân, Ngô Tuyên Nghi hay Đặng Ân Hy đều phải khoác áo dày để giữ ấm trước khi chính thức bước lên thảm đỏ.

z7333374292304-b23c36c3c9a6e186b71dc014158dd390.jpg

Nữ diễn viên Trần Đô Linh sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác đen của LOEWE để lộ bên trong là bộ váy satin trắng tối giản nhưng thanh lịch, kết hợp cùng trang sức cao cấp của MIKIMOTO. Bộ trang sức ngọc trai gồm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn được ước tính có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, giúp cô ghi điểm sang trọng trên thảm đỏ.

93b74652ly1i8cwfwj325j218g0tnqcc.jpg
93b74652ly1i8cwfvmrwbj218g0tmn5i.jpg
Cô nàng hóa thân thành "bạch nguyệt quang" với outfit trắng từ đầu đến chân.
93b74652ly1i8cvz2o48uj230b207qv6.jpg
93b74652ly1i8cvz0p7dwj218g0tmwpz.jpg
Trong khi đó, Giả Tịnh Văn vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi ngoài 50.
93b74652ly1i8cu9rylfqj218g0tn158.jpg
93b74652ly1i8cttagsrij218g0tmal0.jpg
Ôn Tranh Vanh - "mẹ chồng" trên màn ảnh của Triệu Lộ Tư xuất hiện với dung mạo sang trọng, khí chất, sánh vai cùng Thẩm Bảo Bình trên thảm đỏ.
93b74652ly1i8ctbicpqhj218g0tmtm0.jpg
93b74652ly1i8ctqvf80hj221j32bx6q.jpg
93b74652ly1i8cu8m75yuj218g0tmgxu.jpg
93b74652ly1i8cvm8saoej218g0tm165.jpg
93b74652ly1i8cuxgfz2cj218g0tmakm.jpg
93b74652ly1i8cuxgpb3nj218g0tnwqk.jpg
Các mỹ nhân Cbiz lại mang đến "bản hoà tấu" sắc màu với những bộ váy áo lộng lẫy, đa dạng phong cách.
cover-1471.jpg
Thu Trang
#Quốc Kịch Thịnh Điển #Bành Tiểu Nhiễm #Trần Đô Linh #CBiz #Giả Tịnh Văn #thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển

Xem thêm

Cùng chuyên mục