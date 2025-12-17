Hoa hậu Hương Giang, Mai Phương được mời biểu diễn tại sân khấu Miss Cosmo 2025

HHTO - Tổ chức Miss Cosmo chính thức công bố thiết kế sân khấu Bán kết (Jury Session) và Chung kết Miss Cosmo 2025 với concept “Rising Dragon”, lấy cảm hứng từ hình tượng loài Rồng.

Tại đêm Bán kết Miss Cosmo 2025, người đẹp Mai Phương từng được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) 2022 nay trở lại với vai trò ca sĩ. Cô vừa chính thức debut bằng một album hoàn chỉnh, ca khúc chủ đề Queenergy.

Tối 17/12, Mai Phương sẽ mang âm nhạc mới mẻ, năng lượng tự tin và khí chất của một tân binh tiềm năng lên sân khấu Bán kết (Jury Session) Miss Cosmo 2025.

Hoa hậu Hương Giang, nghệ sĩ đa tài và một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt Nam sẽ chính thức biểu diễn tại Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025.

Không chỉ là một Hoa hậu, Hương Giang còn là ca sĩ, diễn viên, MC, nhà sản xuất và doanh nhân thành đạt. Tại Miss Cosmo 2025, Hương Giang xuất hiện không chỉ với danh hiệu mà còn giúp mang đến hiệu ứng truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Hình ảnh thiết kế sân khấu Chung kết Miss Cosmo 2025 và Beauty Music Festival, lấy cảm hứng từ hình tượng Đế chế Rồng.

Cuộc thi nhan sắc Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025 đang chiếm được sự chú ý lớn từ cộng đồng đồng nhan sắc trong nước và quốc tế. Dàn thí sinh đã trải qua hầu hết các phần thi phụ, và hiện đang dốc toàn lực cho các đêm thi quan trọng là Bán kết (17/12) và Chung kết (20/12).