Chung kết Miss Charm 2025: Á hậu Mai Ngô dừng chân tại Top 12 chung cuộc

HHTO - Đêm Chung kết Miss Charm 2025 chính thức khép lại tối 12/12 tại TP.HCM, đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Á hậu Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai) đã dừng chân tại Top 12 chung cuộc. Ngoài ra, người đẹp còn giành được 1 giải thưởng phụ ý nghĩa.

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025 là Á hậu Mai Ngô. Trong đêm Chung kết, người đẹp được đánh giá là đã hoàn thành tốt các phần thi.

Mai Ngô trong phần mở màn đêm Chung kết Miss Charm 2025. Người đẹp được gọi tên vào Top 20 chung cuộc.

Mai Ngô trình diễn bikini, và được gọi tên vào Top 12 chung cuộc của Miss Charm 2025.

Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội. Cô không được gọi tên vào Top 5 chung cuộc.

Kết thúc cuộc thi, ngoài thành tích Top 12, Mai Ngô còn được xướng tên ở giải thưởng phụ: Miss Tourism (Người đẹp Du lịch) nhờ sự hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng trong mọi hoạt động của cuộc thi. Mai Ngô đã vô cùng nỗ lực trong việc quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam với dàn thí sinh của Miss Charm 2025.

Á hậu Mai Ngô sinh năm 1995, sở hữu 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu và 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp. Luôn được biết đến với tinh thần bền bỉ, tính cách mạnh mẽ và trái tim ấm áp, Mai Ngô đến với Miss Charm 2025 bằng hành trang của sự trưởng thành và khát vọng lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Thành tích Top 12 chung cuộc của cô được đánh giá là vừa sức, thậm chí có phần may mắn vì là đại diện nước chủ nhà.