Miss Cosmo 2025: Phương Linh thể hiện tốt phần trình diễn dù trang phục gặp sự cố

HHTO - Tại Carnival Show trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 của Miss Cosmo 2025, Hoa Hậu Phương Linh trình diễn uyển chuyển thiết kế “The Rising Dragon”, bất chấp sự cố với trang phục.

Tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt (Lâm Đồng), Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh xuất hiện ấn tượng trong chương trình Carnival Show, một hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 của Miss Cosmo 2025.

Nàng hậu trình diễn bộ trang phục The Rising Dragon của NTK Nguyễn Duy Hậu, lấy cảm hứng từ hình tượng Cá Chép Hóa Rồng.

Dù gặp sự cố trang phục và ảnh hưởng của gió lớn, Hoa hậu Phương Linh vẫn thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, di chuyển mềm mại theo nhịp nhạc và hoàn thành xuất sắc phần trình diễn.

Chiều cùng ngày, tại hoạt động Tea Connect - Trà Ngoại giao, Phương Linh vinh dự thay mặt nước chủ nhà phát biểu, gửi thông điệp văn hóa và tinh thần Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cô xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống với họa tiết hoa rực rỡ trên nền tối, kết hợp tông màu ấm áp, thanh lịch.

Sau hơn một tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh vẫn duy trì năng lượng rạng rỡ, tích cực dù gặp một số vấn đề về sức khỏe. Người đẹp ngày càng khẳng định tinh thần chuyên nghiệp và bản lĩnh của một đại diện nhan sắc đa năng.