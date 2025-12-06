Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Cosmo 2025: Phương Linh thể hiện tốt phần trình diễn dù trang phục gặp sự cố

JEANIE - Ảnh và video clip: NVCC

HHTO - Tại Carnival Show trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 của Miss Cosmo 2025, Hoa Hậu Phương Linh trình diễn uyển chuyển thiết kế “The Rising Dragon”, bất chấp sự cố với trang phục.

Tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt (Lâm Đồng), Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh xuất hiện ấn tượng trong chương trình Carnival Show, một hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 của Miss Cosmo 2025.

phuong-linh1.jpg
phuong-linh.jpg

Nàng hậu trình diễn bộ trang phục The Rising Dragon của NTK Nguyễn Duy Hậu, lấy cảm hứng từ hình tượng Cá Chép Hóa Rồng.

Dù gặp sự cố trang phục và ảnh hưởng của gió lớn, Hoa hậu Phương Linh vẫn thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, di chuyển mềm mại theo nhịp nhạc và hoàn thành xuất sắc phần trình diễn.

phuong-linh2.jpg

Chiều cùng ngày, tại hoạt động Tea Connect - Trà Ngoại giao, Phương Linh vinh dự thay mặt nước chủ nhà phát biểu, gửi thông điệp văn hóa và tinh thần Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cô xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống với họa tiết hoa rực rỡ trên nền tối, kết hợp tông màu ấm áp, thanh lịch.

Sau hơn một tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh vẫn duy trì năng lượng rạng rỡ, tích cực dù gặp một số vấn đề về sức khỏe. Người đẹp ngày càng khẳng định tinh thần chuyên nghiệp và bản lĩnh của một đại diện nhan sắc đa năng.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: NVCC
#Miss Cosmo 2025 #Hoa hậu Phương Linh #Trà Quốc tế #Carnival Show #The Rising Dragon #Hoa hậu #đại diện Việt Nam #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025 #Nguyễn Hoàng Phương Linh #Cá Chép Hoá Rồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục