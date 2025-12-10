Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Top 2 Miss Cosmo 2024 mặc áo dài, quảng bá văn Việt trước thềm khép lại nhiệm kỳ

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Karnruethai Tassabut xuất hiện tại Bưu điện Thành phố trong những thiết kế áo dài độc bản thuộc bộ sưu tập “Heritage in Heritage” của NTK Trung Đinh.

Trong bộ ảnh mới, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut xuất hiện trong không gian Bưu điện Thành phố, công trình kiến trúc Pháp cổ mang dấu ấn lịch sử Sài Gòn, phù hợp với tinh thần bộ sưu tập Heritage in Heritage.

﻿dsc00069.jpg
﻿﻿sny07185.jpg
sny07422a.jpg﻿﻿
sny07625.jpg

Trong hơn một năm hoạt động tại Việt Nam, cả hai đồng hành trong nhiều dự án quảng bá văn hóa - du lịch, từ các bộ ảnh thời trang, sự kiện truyền thống đến trải nghiệm ẩm thực. Hai người đẹp cũng học tiếng Việt để thuận tiện giao tiếp và hiểu hơn về đời sống địa phương.

sny07600-h.jpg
dsc00010.jpg
﻿7489.jpg
sny07279.jpg

Giữa nền kiến trúc cổ điển, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut diện các thiết kế áo dài thủ công theo form dáng truyền thống do NTK Trung Đinh và đội ngũ thực hiện. Trên nền lụa cao cấp, phong cảnh nhiều châu lục và sắc thái thiên nhiên được vẽ tay tỉ mỉ, biến mỗi tà áo thành một “bức tranh di sản” chuyển động theo từng bước đi. Tất cả nhằm truyền tải thông điệp về kết nối văn hóa, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đưa nghệ thuật Việt đến gần bạn bè quốc tế.

﻿sny07152.jpg﻿
sny07145.jpg
stage-best-of-vn-2.png
4.png

Fashion Show Best of Vietnam mùa 2, nằm trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 trên du thuyền sang trọng, dài 120m với tổng diện tích lên đến 10.000m², neo giữa sông Sài Gòn, mang đến trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới mẻ. Sự kiện quy tụ 73 thí sinh Miss Cosmo 2025, mỗi người đẹp khoác tà áo dài thủ công với họa tiết và dấu ấn văn hóa đặc trưng từng quốc gia, góp phần tạo nên sàn diễn sống động, giàu thông điệp văn hóa và tinh thần hội nhập quốc tế.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
