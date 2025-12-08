Áo dài cưới của cô dâu Tiên Nguyễn có chất liệu đặc biệt hiếm, chuẩn dâu hào môn

HHTO - Áo dài cưới của Tiên Nguyễn nhìn thì tưởng đơn giản nhưng lại có chất liệu rất hiếm, có lẽ chưa cô dâu V-Biz nào từng chọn mặc.

Ngày 7/12, Tiên Nguyễn đã làm lễ cưới theo phong tục truyền thống Việt Nam. Cô dâu chú rể mặc áo dài trang nhã màu kem thêu họa tiết hoa sen. Trang phục cưới của vợ chồng Tiên Nguyễn nhìn đơn giản, nhã nhặn hơn nhiều thiết kế mà các cặp đôi V-Biz thường mặc khi không có màu sắc nổi bật hay đính kết pha lê kim sa.

Thế nhưng chất liệu bộ áo dài mà Tiên Nguyễn mặc hẳn sẽ khiến netizen phải trầm trồ vì “chuẩn tiểu thư nhà hào môn”. Bộ áo dài có kiểu dáng truyền thống được may từ vải tơ sen rất mềm mại, mát mẻ, có độ bóng mịn tự nhiên và mang lại vẻ sang trọng cho người mặc.

Vải được dệt thủ công từ những sợi tơ mảnh rút ra từ cuống hoa sen. Để làm ra một mảnh vải tơ sen tốn rất nhiều công sức, thời gian, cần nghệ nhân lành nghề nên giá thành cực cao. Gia đình cô dâu Tiên Nguyễn đã đặt hàng nghệ nhân làm vải tơ sen từ 8 tháng trước để có mảnh vải ưng ý may áo dài cưới.

Tà áo dài của Tiên Nguyễn có thêu họa tiết hoa sen tinh xảo, do thợ lành nghề thêu trong một tháng, dùng kỹ thuật thêu nhiều lớp để tạo chiều sâu. Cô dâu đội thêm mấn hài hòa với trang phục, tạo nên hình ảnh đậm chất Việt Nam.

Vì gia đình Tiên Nguyễn rất coi trọng giá trị truyền thống nên trang phục của cô dâu chú rể đến dàn phù dâu phù rể, bố mẹ hai bên đều có chất liệu thuần Việt, mang đậm phom dáng cổ điển với họa tiết hoa sen được thêu nhẹ nhàng, tinh tế.