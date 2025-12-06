Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

3 kiểu chân váy được yêu thích và chiếc áo vừa đối nghịch vừa phù hợp nhất

Ái Phương
HHTO - Chân váy midi, cargo và denim dài là ba kiểu váy được các nàng vô cùng yêu thích. Có hàng ngàn gợi ý mix & match với chúng, nhưng mỗi kiểu váy lại có duyên với một kiểu áo, khi kết hợp tạo nên bộ đôi hoàn hảo, bất cứ lúc nào hết ý tưởng phối đồ đều có thể áp dụng ngay.

Áo phông trắng in họa tiết đơn giản sẽ hợp nhất với chân váy midi

j23ffvnma96rbryff3ilr.jpg

Tưởng rằng áo phông trắng hợp nhất với quần jeans xanh, nhưng không, mặc cùng với váy midi da, màu đen hoặc nâu thử đi, bạn sẽ thấy như thế nào mới là thuộc về nhau. Chiếc áo phông trẻ trung ngay lập tức trở nên thanh lịch và sang trọng hơn, cả bộ trang phục có nét duyên ngầm vừa dễ chịu, vừa sành điệu.

622hzhyvfht8hveyannrnf.jpg

Bạn có thể chọn áo phông trắng in chữ, hoặc họa tiết đơn sắc đơn giản để có thêm điểm nhấn, hoặc phối cùng phụ kiện bản lớn, ấn tượng. Và bạn có thể xách bất kỳ chiếc túi nào cùng bộ trang phục này, bộ đôi này sẽ tôn lên phong cách của chiếc túi ấy một cách tinh tế.

Áo lụa mềm rất hợp với chân váy cargo

3.png

Chân váy cargo là một trong những item thuộc phong cách Y2K, chúng từng rất phổ biến vào đầu những năm 2000, và đang trên đà quay trở lại vòng xoay xu hướng. Các cô gái thường phối áo crop top hoặc áo thun in họa tiết lính cùng váy cargo, nhưng cách kết hợp quen thuộc này sẽ trở nên nhàm chán trên bản đồ thời trang.

7.png

Chiếc váy này thật ra có thể mặc cùng bất cứ thứ gì, nhưng bất ngờ là nó cực kì hợp với các kiểu áo lụa mềm, đơn sắc hoặc có họa tiết đều mang lại sự phá cách đầy dịu dàng, nữ tính.

img-20250225-wa0125.jpg

Chọn giày cao gót thay vì giày thể thao để tạo độ tương phản thú vị cho chiếc chân váy bụi bặm này.

Váy denim dài cực kỳ hợp với một chiếc áo thú vị

Nếu bạn kết hợp váy denim với áo thun thông thường thì hình ảnh của bạn sẽ thực sự toát lên vẻ thanh lịch, nhưng có thể dễ đoán và nhàm chán. Trong khi váy denim dài là một item đầy cảm hứng, có rất nhiều cách kết hợp để tạo ra những trang phục phong cách khác nhau.

9.png

Nhưng để chọn ra chiếc áo phù hợp nhất và mang lại cảm giác thời trang nhất cho chiếc váy denim dài, thì nó phải là một chiếc áo thú vị. Ví dụ như màu sắc nổi bật hoặc có họa tiết ấn tượng.

10.png

Trong trường hợp bạn theo đuổi chủ nghĩa tối giản thì chiếc áo đó cũng phải có cấu trúc lạ trên nền màu trung tính. Một chiếc áo thú vị sẽ làm bừng sáng chiếc váy denim đơn giản, form cứng, tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho bộ trang phục.

Ái Phương
#Các kiểu chân váy yêu thích #Phối đồ với áo phông trắng #Chân váy cargo phong cách Y2K #Kết hợp váy denim dài #Phong cách thời trang tối giản

