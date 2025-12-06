Thảm đỏ Đêm hội Gào thét 2025: Lưu Vũ Ninh quần tím chiếm sóng, Vương An Vũ tinh tế

HHTO - Thảm đỏ Đêm hội Gào thét iQIYI đã trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội, không chỉ bởi sự xuất hiện lộng lẫy của dàn sao nữ, mà còn vì sự xuất hiện đầy lịch lãm của các nam thần làng giải trí Hoa ngữ.

Sau thời gian dài vắng bóng, sự xuất hiện của Lưu Vũ Ninh tại Đêm hội Gào thét iQIYI 2025 được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Nam diễn viên khoác lên mình bộ trang phục nổi bật từ bộ sưu tập Tom Ford Autumn Winter 2025. Chính sự lựa chọn táo bạo về màu sắc đã khiến anh trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Chiếc quần với màu sắc "không thể nổi bật hơn" của Lưu Vũ Ninh.

Chiếc quần có tông màu tím đậm được cư dân mạng trêu chọc là "hòa vào background", tạo nên khoảnh khắc hài hước trên thảm đỏ dù đây là "nguyên set" từ thương hiệu. Lưu Vũ Ninh nhìn gần cool ngầu, nhìn xa "mắc cười" nhưng cũng "bảnh tỏn" chiếm spotlight tại thảm đỏ. Sự xuất hiện của nam diễn viên cùng Lý Nhất Đồng đã tạo nên cặp đôi "tổng tài và cô vợ nhỏ" với sự chênh lệch chiều cao ấn tượng.

Ngoài Lưu Vũ Ninh, nhiều sao nam khác cũng không ngần ngại thử nghiệm những bộ cánh độc đáo, thoát khỏi khuôn mẫu suit đen trắng truyền thống. Ngao Thụy Bằng nổi bật với chiếc áo vest nhung đen được thêu họa tiết hoa lá ánh kim cầu kỳ chạy khắp thân. Trong khi đó, Trương Lăng Hách chọn bộ suit đen được đính kết họa tiết thổ cẩm ánh kim rực rỡ ở gấu áo. Chiếc áo đen đơn giản được nâng tầm thành một thiết kế thời trang cao cấp chỉ nhờ vào phần họa tiết ấn tượng ở gấu áo.

Cả Ngao Thụy Bằng và Trương Lăng Hách đều chọn họa tiết ánh kim để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình.

Vương An Vũ diện suit nâu mang lại cảm giác trẻ trung, năng động và phóng khoáng. Anh còn được lòng dân mạng bởi khoảnh khắc tinh tế xoay tròn khi tạo dáng để các "em iu", "quạt iu" ở mọi góc đều có thể chụp được mặt mình. Tuy nhiên, fan đùa rằng với tốc độ xoay đó thì phải cỡ "trạm tỷ" vài năm kinh nghiệm nháy liên tục mới có được hình đỉnh.

Hầu Minh Hạo mang đến vẻ lãng tử với suit nhung màu nâu sẫm kết hợp với sơ mi trắng cổ ve lật rộng, cùng chiếc trâm cài áo tinh tế.

Châu Kha Vũ cũng lịch lãm không kém với suit đen cùng chiếc cravat lụa cùng màu độc đáo.

Thừa Lỗi bảnh bao trong bộ suit màu xám nhạt thanh lịch, thể hiện sự tinh tế và trưởng thành. Thay vì cà vạt truyền thống, anh phá cách với chiếc khăn dài màu trắng ngà được thắt lỏng, tạo nên vẻ ngoài lãng tử.

Trong khi Tăng Tuấn Hy diện tuxedo nhung đen cổ điển, thắt nơ bướm mang lại cảm giác trưởng thành thì Trần Hạc Nhất chọn suit than chì kẻ sọc chìm tạo cảm giác thư sinh, nhẹ nhàng.

Hà Dữ mặc áo vest ánh kim loại bạc lấp lánh, kết hợp với quần tây đen và áo sơ mi đen bên trong.

Trang phục của Nhậm Gia Luân mang tính cổ điển, trưởng thành. Chiếc cà vạt chấm bi là điểm nhấn duy nhất cho tổng thể bộ trang phục. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất của anh vẫn là kiểu tóc húi cua làm tôn lên đường nét khuôn mặt góc cạnh và mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính khác biệt hoàn toàn với các sao nam khác tại Đêm hội Gào thét 2025.