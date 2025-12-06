Thảm đỏ AAA 2025: Junho - Wonyoung như hoàng tộc, Yoo Jung gợi nhớ Ah Jin "Dear X"

HHTO - Lễ trao giải Asia Artist Awards - AAA 2025 đã tạo ra một cuộc "tấn công" bằng nhan sắc ngay tại thảm đỏ. Giữa một rừng nam thần lịch lãm với âu phục, CORTIS quyết giữ style "boy phố quần tụt". ADP chọn "hệ chiến". Các nữ thần của màn ảnh năm nay gồm Yoona, Kim Yoo Jung, IU... hạ gục người xem từ những bước chân đầu tiên.

Nhân kỷ niệm 10 năm, lễ trao giải AAA 2025 chọn Cao Hùng (Trung Quốc) là địa điểm tổ chức. Thảm đỏ AAA 2025 rực rỡ sắc màu vào chiều 6/12. Ngoài trang phục tông trắng - đen quen thuộc, nhiều ngôi sao chọn tông hồng "hợp rơ" với màu chủ đề của lễ trao giải năm nay.

Hai "tân binh khủng long" nhà "Nhãn Đen" cùng tham gia AAA 2025. "Người chơi hệ chiến" ALLDAY PROJECT chọn áo khoác lông làm dress code, đinh tán và hạt cườm lấp lánh là điểm nhấn. MEOVV đồng bộ trong sắc trắng. Anna đang được nhắc tên liên tục trên mạng xã hội với nhan sắc tựa búp bê.

CORTIS quyết không để người hâm mộ manifest thành công khi một lần nữa "từ chối" diện lễ phục lên thảm đỏ. Nhóm trung thành với phong cách Y2K, đường phố tinh nghịch cùng mốt "quần tụt" đặc trưng.

Hai MC - Jang Wonyoung và Lee Junho cùng đi thảm đỏ. Khoảnh khắc cả hai cùng đi xe đến khu check-in, tạo dáng đến mở màn bằng điệu valse đang làm dân mạng phấn khích cực điểm. Nhan sắc và khí chất của Junho - Wonyoung hòa hợp, đẹp như cặp anh em hoàng gia bước ra từ truyện cổ.

Wonyoung tiếp tục trở lại thảm đỏ cùng IVE. Chiếc đầm phớt hồng của cô hòa hợp với set đồ hồng của nhóm. Nhiều khả năng đây cũng là trang phục diễn của các "công chúa" nhà Starship.

Kiii Kiii mang đến hơi thở tươi trẻ.

"Black team" tại thảm đỏ AAA 2025 gọi tên Choo Young Woo, Hyeri, "thư ký" Lee Jun Hyuk, RIIZE, Hyeri, Lee Jun Young...

Shuahua (i-dle) đẹp "phát sáng" với tông hồng.

Yoona nhẹ nhàng "dịu kha" trong chiếc đầm đen viền nơ hồng. Sau nhiều lần đòi "cắt lương" stylist, fan toàn cầu đang vỗ tay khen ngợi cho giao diện lần này của nữ thần SNSD.

Không cần phải "than trời" vì tạo hình thảm đỏ ngoài đời "xu lên xu xuống" của Kim Yoo Jung như trước đây, fan "ưng bụng" với màn chăm chút lần này của đội stylist dành cho nữ diễn viên. Cô xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm cúp ngực đen với tùng váy có độ bồng tạo điểm nhấn cho vòng eo con kiến. Trang điểm tông hồng đào nhẹ nhàng, kiểu tóc búi cao cùng vòng cổ tạo combo hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp thanh nhã, sang trọng của Yoo Jung.

Sự kết hợp trên có phần tương đồng với trang phục đi thảm đỏ của liên hoan phim của Baek Ah Jin trong Dear X. Đây có phải là ý đồ của phía Kim Yoo Jung để tạo điểm nhấn, thấu hiểu khán giả yêu thích tạo hình đó nên đã "hiện thực hóa" với một phiên bản khác để tri ân?

Tạo hình thực tế khác biệt một chút với Baek Ah Jin trong "Dear X". Trong phim là váy xẻ cao, còn tại AAA 2025, váy của Yoo Jung kín đáo hơn. Tóc cũng để một mái dài ôm mặt thay vì búi hết ra sau như phim.

Dường như có một sự cố ý sắp xếp về bộ ba kết màn để "lấy lòng" người hâm mộ của ban tổ chức. Sau Kim Yoo Jung là Park Bo Gum bước lên thảm đỏ. Cả hai từng nên đôi trong Mây Họa Ánh Trăng (2016). Nối tiếp Gwan Sik là "Ae Sun" IU. Cô khoe bờ vai thanh mảnh với chiếc đầm quây, để tóc duỗi thẳng đơn giản.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được dự đoán sẽ mang về kha khá cúp tại AAA 2025, vậy nên khán giả có quyền trông chờ vào khoảnh khắc sánh đôi cùng nhận giải hoặc tương tác thú vị của IU - Park Bo Gum.

Ngoài đêm trao giải hôm nay, ban tổ chức còn tổ chức sự kiện ACON diễn ra vào ngày 7/12. Đây là phần lễ hội đi kèm với AAA 2025, nơi các thần tượng đem đến màn trình diễn bùng nổ hơn cùng những màn giao lưu, sân khấu kết hợp với các diễn viên.