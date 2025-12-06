Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm nhan sắc người đẹp liên tiếp lọt Top 5 các phần thi phụ Miss Cosmo 2025

JEANIE - Ảnh: BTC
HHTO - Người đẹp đến từ Brazil gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp sắc sảo đậm chất Latinh, cô liên tiếp lọt Top 5 các phần thi phụ của cuộc thi Miss Cosmo 2025.

0058cosmo-2025-kiengcan-studio.jpg
brazil3.jpg

Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges sở hữu chiều cao 1m73. Trước khi giành được vương miện Miss Brasil Cosmo 2025, Gabriela từng giành vị trí Á hậu 1 Miss Grand Brasil 2022.

0029cosmo-2025-kiengcan-studio.jpg
0011cosmo-2025-kiengcan-studio.jpg

Tại sự kiện Hello Cosmo from Vietnam, với màn trình diễn của hơn 70 thí sinh Miss Cosmo 2025 trong Bộ sưu tập FALL-WINTER 2025 của NTK Lê Thanh Hòa, Ban Tổ chức Miss Cosmo chính thức công bố Top 5 Best Catwalk. Kết quả được công bố dựa trên các tiêu chí về phong thái, kỹ năng trình diễn và sự thể hiện tinh thần của bộ sưu tập, Gabriela là một trong 5 người đẹp được gọi tên.

﻿brazil.jpg
sda-0973.jpg

Tiếp đó tại phần thi trình diễn trang phục áo tắm, đại diện Brazil tiếp tục lọt Top 5 Best in Swimsuit (Giải thưởng trình diễn áo tắm xuất sắc nhất).

quoc3320.jpg
quoc3344.jpg

Đam mê thời trang từ khi còn nhỏ, Gabriela đã biến ước mơ thành sự nghiệp. Cô tốt nghiệp ngành Thời trang, thành lập studio nhiếp ảnh của riêng mình và hiện đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân. Với cô, các cuộc thi sắc đẹp là hành trình của sự trưởng thành và mục đích, nơi vẻ đẹp mở ra cánh cửa, nhưng di sản mới là điều để lại dấu ấn lâu dài.

brazil2.jpg
brazil1.jpg
Đại diện Brazil trong buổi trao sash, hô tên.

Ngoài ánh đèn sân khấu, Gabriela dành tâm huyết cho các hoạt động xã hội và môi trường. Thông qua A Parceira, cô hỗ trợ các dự án trồng rừng, đồng thời trao quyền cho những người dễ tổn thương có cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Là đại sứ của Smile Train, cô giúp mang lại nụ cười và sự tự tin cho trẻ em trên khắp thế giới.

miss-cosmo-brazil.jpg
1470.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
