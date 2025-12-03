Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Show Chanel Métiers d'art 2026: G-Dragon hồi xuân, Vương Nhất Bác "đu idol" thành công

Diệu Minh
HHTO - Dàn đại sứ đến từ châu Á gồm Vương Nhất Bác, G-Dragon, Tân Chỉ Lôi đổ bộ hàng ghế đầu show diễn Chanel Métiers d’art 2026 trong trang phục gam đen trắng thanh lịch. Cái tên nào nhận được nhiều sự chú ý nhất?

Rạng sáng 3/12 (giờ Việt Nam), Chanel giới thiệu BST Métiers d'art 2026 tại New York, Mỹ. Tân Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy xây dựng không gian trình diễn lấy cảm hứng từ tàu điện ngầm, kết hợp thời trang cao cấp với văn hóa đường phố đặc trưng của "thành phố không ngủ".

ava-chanel-new-york.jpg

Tạo hình của dàn sao đại sứ đình đám trong show diễn tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ thu hút thảo luận từ các tín đồ thời trang.

chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-xin-zhilei-tan-chi-loi-getty.jpg
chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-xin-zhilei-tan-chi-loi.jpg

Tân Chỉ Lôi duy trì mối nhân duyên tốt đẹp cùng Chanel sau khi lên ngôi Ảnh hậu Venice. Mỹ nhân C-Biz lăng xê thiết kế dạ tweed nằm trong BST Chanel Xuân Hè 2026 mới nhất, kết hợp với khuyên tai pha lê hoa trà, kính râm, giày cao gót đen và túi xách da cừu gam đỏ tía.

chanel-metiers-dart-matthieu-blazy-wangyibo-i.jpg
chanel-metiers-dart-matthieu-blazy-wangyibo-sd.jpg
chanel-metiers-dart-matthieu-blazy-wangyibo-9-chanel-shows-in-two-and-half-years.jpg

Chỉ trong vòng hai năm rưỡi, Vương Nhất Bác được mời dự show Chanel tới 9 lần. Trong lần trở lại này, mỹ nam Hoa ngữ diện thiết kế từ look 34 trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt. Nam đại sứ hoàn thiện tổng thể thanh lịch với trâm cài áo hoa trà mang tính biểu tượng của Chanel, kính râm và kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh.

chanel-metiers-dart-matthieu-blazy-wangyibo-yibo-aap-rocky.jpg

Tại sự kiện, Vương Nhất Bác có khoảnh khắc tương tác đáng chú ý cùng A$AP Rocky. Nam rapper người Mỹ là thần tượng lâu năm của Vương Nhất Bác.

chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-gemini-gdragon.jpg
chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-gemini-s.jpg

Đại diện đến từ Thái Lan - Norawit Titicharoenrak (Gemini) mang đến hơi thở trẻ trung, năng động cho show diễn. Sao nam sinh năm 2004 khiến fan thích thú khi có khoảnh khắc chung khung hình với G-Dragon tại after party.

chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-g-dragon-san-bay.jpg
chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-gdragon.jpg

G-Dragon chưa từng khiến giới thời trang thất vọng trong mỗi lần dự sự kiện thời trang. Ngôi sao xứ Hàn thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong tạo hình all-black cực ngầu, đối lập với phong cách "bà ngoại" tại sân bay.

chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-g-dragon-intu.jpg
chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-g-dragon-123.jpg

"Chàng thơ" Chanel gây ấn tượng khi diện mẫu áo jacket đen, đính kết hoa nổi tinh xảo. Thiết kế thuộc BST đầu tay của Matthieu Blazy tại Chanel được anh phối cùng túi xách mini đỏ, kẹp peaceminusone "độc nhất vô nhị" và hàng loạt các món trang sức to bản.

chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-g-dragon-ss.jpg

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở kiểu tóc đen, cắt mái ngố của "ông hoàng K-Pop". Người hâm mộ phấn khích khi thấy nam đại sứ "hồi xuân" về thời điểm anh dự show Haute Couture của Chanel 9 năm trước.

chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-kristen-stewart.jpg
chanel-metiers-dart-2025-26-matthieu-blazy-kristen-stewart-8225.jpg

Kristen Stewart ghi dấu ấn mạnh mẽ với tinh thần phi giới tính. Sao phim Chạng Vạng cuốn hút trong trang phục tối giản, tóc buộc rối cạo gáy phối kính râm mắt mèo.

chanel-metiers-dart-matthieu-blazy-tilda-swinton.jpg

Tilda Swinton duy trì khí chất thời trang ấn tượng, có tạo hình "tuyệt đối điện ảnh" tại show diễn Métiers d'art đầu tay của Matthieu Blazy.

chanel-metiers-dart-matthieu-blazy-aap-rocky.jpg

A$AP Rocky lịch lãm, bảnh bao trong lần đầu dự show Chanel với tư cách tân đại sứ thương hiệu, được công bố 3 ngày trước.

fb-0112.jpg
Diệu Minh
#Chanel #Métiers d'art #G-Dragon #Vương Nhất Bác #Tân Chỉ Lôi #A$AP Rocky #Kristen Stewart

