Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Ngắm bộ ảnh tuyệt đẹp của 3 nàng hậu Miss International trong ba năm gần đây

JEANIE - Ảnh: Miss International
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau khi cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về đại diện đến từ Colombia, tổ chức MI tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy.

Miss International là một trong 3 cuộc thi nhan sắc quốc tế lâu đời nhất hành tinh, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản. Tại cuộc thi, các thí sinh không chỉ được chấm dựa trên nhan sắc của họ, mà còn dựa trên lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động, và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về các vấn đề thế giới. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi này là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí, và tầm hiểu biết.

thanh-thuy5.jpg

Mặc dù những năm gần đây, cuộc thi không còn nhận nhận được sự chú ý quá lớn từ fan sắc đẹp, cách thức tổ chức cũng khá đơn giản, không quá cầu kỳ, không hào nhoáng như nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế mới. Tuy nhiên, có một điều mà fan sắc đẹp quốc tế vẫn luôn đánh giá cao Miss International, vì BTC cuộc thi chưa từng chọn sai Hoa hậu. Tất cả các nàng hậu đăng quang tại Hoa hậu Quốc tế đều nhận được sự ủng hộ của cộng đồng sắc đẹp thế giới.

thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy.jpg

Tổ chức Hoa hậu Quốc tế mới đây đã tăng tải bộ ảnh của ba nàng hậu Miss International qua các năm trên fanpage chính thức, bao gồm:

- Hoa hậu Andrea Rubio (ngoài cùng bên phải) đến từ Venezuela, đăng quang Miss International 2023.

- Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy (ngoài cùng bên trái) đến từ Việt Nam, đăng quang Miss International 2024.

- Tân Hoa hậu Catalina Duque Abréu (giữa) đến từ Colombia, đăng quang Miss International 2025.

thanh-thuy4-6437.jpg

Có thể nhận ra một điều, tiêu chí chọn Hoa hậu của tổ chức Hoa hậu Quốc tế rất thống nhất: Các nàng hậu đều mang phong cách xinh đẹp ngọt ngào, nhìn vào là thấy đúng chuẩn một beauty queen. Tiếp theo đó, quan trọng không kém là học thức và sự đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của khán giả nước nhà cũng như khán giả quốc tế.

thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy2.jpg

Loạt ảnh nhận được sự tương tác rất lớn và rất nhiều lời ngợi khen. Trong khi rất nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế gây tranh cãi về tiêu chí, về cách thức tổ chức, về kết quả chung cuộc, thì Miss International vẫn luôn giữ được giá trị riêng, trường tồn qua nhiều năm và sự tôn trọng của cộng đồng sắc đẹp quốc tế.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: Miss International
#Miss International #Hoa hậu Quốc tế #Hoa hậu Thanh Thủy #Colombia #Venezuela #sắc đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục