Ngắm bộ ảnh tuyệt đẹp của 3 nàng hậu Miss International trong ba năm gần đây

HHTO - Sau khi cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về đại diện đến từ Colombia, tổ chức MI tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy.

Miss International là một trong 3 cuộc thi nhan sắc quốc tế lâu đời nhất hành tinh, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản. Tại cuộc thi, các thí sinh không chỉ được chấm dựa trên nhan sắc của họ, mà còn dựa trên lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động, và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về các vấn đề thế giới. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi này là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí, và tầm hiểu biết.

Mặc dù những năm gần đây, cuộc thi không còn nhận nhận được sự chú ý quá lớn từ fan sắc đẹp, cách thức tổ chức cũng khá đơn giản, không quá cầu kỳ, không hào nhoáng như nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế mới. Tuy nhiên, có một điều mà fan sắc đẹp quốc tế vẫn luôn đánh giá cao Miss International, vì BTC cuộc thi chưa từng chọn sai Hoa hậu. Tất cả các nàng hậu đăng quang tại Hoa hậu Quốc tế đều nhận được sự ủng hộ của cộng đồng sắc đẹp thế giới.

Tổ chức Hoa hậu Quốc tế mới đây đã tăng tải bộ ảnh của ba nàng hậu Miss International qua các năm trên fanpage chính thức, bao gồm:

- Hoa hậu Andrea Rubio (ngoài cùng bên phải) đến từ Venezuela, đăng quang Miss International 2023.

- Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy (ngoài cùng bên trái) đến từ Việt Nam, đăng quang Miss International 2024.

- Tân Hoa hậu Catalina Duque Abréu (giữa) đến từ Colombia, đăng quang Miss International 2025.

Có thể nhận ra một điều, tiêu chí chọn Hoa hậu của tổ chức Hoa hậu Quốc tế rất thống nhất: Các nàng hậu đều mang phong cách xinh đẹp ngọt ngào, nhìn vào là thấy đúng chuẩn một beauty queen. Tiếp theo đó, quan trọng không kém là học thức và sự đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của khán giả nước nhà cũng như khán giả quốc tế.

Loạt ảnh nhận được sự tương tác rất lớn và rất nhiều lời ngợi khen. Trong khi rất nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế gây tranh cãi về tiêu chí, về cách thức tổ chức, về kết quả chung cuộc, thì Miss International vẫn luôn giữ được giá trị riêng, trường tồn qua nhiều năm và sự tôn trọng của cộng đồng sắc đẹp quốc tế.