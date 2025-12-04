Sự kiện Louis Vuitton: j-hope BTS khác biệt, Lisa BLACKPINK "bồng bềnh" lạ lẫm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Khoảnh khắc chung khung hình của dàn đại sứ đình đám j-hope BTS, Lisa BLACKPINK, Felix Stray Kids, Jun Ji Hyun... tại sự kiện khai trương triển lãm Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul gây sốt. Lisa trở thành tâm điểm khi tái xuất thảm đỏ Hàn Quốc sau thời gian dài vắng bóng với diện mạo gây bàn tán.

Louis Vuitton khai mạc không gian triển lãm Visionary Journeys tại Seoul, Hàn Quốc vào tối 3/12. Sự kiện khai trương hoành tráng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông nhờ quy tụ dàn đại sứ "khủng" của thương hiệu.

Lisa BLACKPINK được xếp ở vị trí trung tâm trên thảm đỏ sự kiện của nhà mốt Louis Vuitton.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-felix-sk.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-felix-fre.jpg

Felix Stray Kids hóa thân thành "bạch mã hoàng tử" tới dự sự kiện của nhà mốt Pháp. Nam idol diện âu phục trắng, phối áo sơ mi nơ rủ tăng thêm vẻ lãng mạn cho tạo hình.

Điểm nhấn đắt giá nằm ở phần khóa cài cách mô phỏng biểu tượng khóa rương (trunk lock) trứ danh của Louis Vuitton.

Chi tiết không chỉ tinh tế về mặt thẩm mỹ mà còn liên kết chặt chẽ với chủ đề triển lãm Visionary Journeys (Hành trình viễn du), tái hiện lịch sử thương hiệu từ một xưởng đóng rương du lịch nhỏ đến đế chế thời trang xa xỉ toàn cầu.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-lisa-full.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-lisafit.jpg

Lisa BLACKPINK trở thành tâm điểm truyền thông trong ngày trở lại dự sự kiện tại Hàn Quốc sau thời gian dài vắng bóng. Nữ idol lăng xê look mở màn của BST Xuân Hè 2026, mới ra mắt hồi tháng 10 vừa qua. Bộ trang phục làm từ chất liệu xuyên thấu nhẹ với các đường viền uốn lượn màu đen tạo ra hiệu ứng thị giác thanh thoát, bay bổng.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-lisa-vogue-korea-fer.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-rapunzel-lisa-cfde.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-lisa-tg-ghjfveda.jpg

Nhan sắc "búp bê sống" của Lisa trong mái tóc nâu xoăn sóng bồng bềnh gây trầm trồ. Nữ idol từng chọn kiểu tóc này chụp bìa đặc biệt VOGUE Hàn tháng 12 LIVE LOVE LISA. Trong khi đó, fan lại nhớ đến hình ảnh tóc rối xù từng được "chính chủ" tự tay đăng tải, trở thành meme hồi tháng trước.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-fv-sgnrapunzel-lisa.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-lisa-vogue-korea.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-rapunzel-lisa.jpg

Thời gian gần đây, Lisa được truyền thông đồn đoán về việc sẽ đảm nhận vai Rapunzel trong dự án chuyển thể live-action của Disney mang tên Tangled.

Theo đó, một số "thuyết âm mưu" từ netizen cho rằng em út BLACPINK đang "tung hint" về vai diễn mới khi chọn xuất hiện trong các tạo hình gợi nhắc hình tượng "công chúa tóc mây".

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-jun-ji-hyun.jpg

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun ghi điểm nhờ mẫu áo choàng có họa tiết ngọn lửa đỏ chạy dọc nền vải xám ghi.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-shin-min-ah-123.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-shin-min-ah.jpg

Shin Min Ah thu hút ánh nhìn trong mẫu đầm họa tiết có phần vai phồng ấn tượng.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-jung-ho-yeon.jpg

Jung Ho Yeon "cân đẹp" mẫu đầm bất đối xứng, khoét xẻ táo bạo ở vùng eo. Sao phim Squid Game hoàn thiện tạo hình chiến binh với bốt da đinh tán, túi xách da cùng tông đen.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-jhope-bts-a.jpg
louis-vuitton-visionary-journey-seoul-jhope-bts.jpg

Trong khi nhiều ngôi sao chọn những "bộ cánh" bắt mắt, cầu kỳ, j-hope BTS mang đến sắc thái hoàn toàn khác biệt. Giọng ca Sweet Dreams lựa chọn phong cách tối giản với tông màu đất chủ đạo, nhấn nhá sắc hồng tím trên giày sneaker.

louis-vuitton-visionary-journey-seoul-gong-yoo.jpg

Tài tử Gong Yoo lịch lãm trong âu phục xanh than phối sơ mi kẻ sọc xanh, trẻ hóa tạo hình nhờ mẫu túi xách tông màu trắng sáng.

fb-0112.jpg
Diệu Minh
#Louis Vuitton Visionary Journeys #Lisa BLACKPINK #Felix Stray Kids #j-hope #đại sứ Louis Vuitton #Jun Ji Hyun #Gong Yoo

