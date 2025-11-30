Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Cosmo 2025: Hoa hậu Phương Linh giữ tinh thần lạc quan, phong cách đa dạng

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức nhập cuộc Miss Cosmo 2025, bắt đầu hành trình sôi động cùng 73 thí sinh quốc tế.

Ngay từ những ngày đầu, Hoa hậu Phương Linh luôn giữ tinh thần năng động, dù gặp một số vấn đề về sức khỏe. Người đẹp cũng nhanh chóng tạo được sự gắn kết với các đại diện từ nhiều quốc gia.

phuong-linh.jpg
phuong-linh.jpg

Ở ngày nhập cuộc, Phương Linh gây ấn tượng với trang phục Thể Đất lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm Bàu Trúc. Bộ trang phục tôn vinh truyền thống Việt Nam với chất liệu thô mộc, họa tiết Makara và bố cục mô phỏng các nét điêu khắc Champa, kể câu chuyện về sự trường tồn của văn hóa.

phuong-linh3.jpg
phuong-linh10.jpg
phuong-linh8.jpg
phuong-linh7.jpg

Trong những ngày đầu tham dự Miss Cosmo 2025, Phương Linh liên tục thay đổi phong cách để phù hợp với từng hoạt động, từ di chuyển, ghi hình, chụp ảnh đến các bữa tiệc. Dù chỉ ngủ 2 - 3 tiếng mỗi ngày và bị đau mắt, cô vẫn tham gia đầy đủ mọi sự kiện với tinh thần lạc quan và thái độ chủ động, gây ấn tượng với BTC và khán giả.

phuong-linh4.jpg
005-phuong-linh3.jpg

Tại buổi chụp Glamshot, Phương Linh nổi bật với hai thiết kế ấn tượng. Bộ váy đầu tiên khoe vai trần quyến rũ, trong khi bộ thứ hai màu ánh bạc ôm sát cơ thể, làm bật sự sắc sảo và hiện đại của người đẹp.

phuong-linh12.jpg
phuong-linh5.jpg

Trên mạng xã hội, Phương Linh liên tục cập nhật các khoảnh khắc vui vẻ, thân thiện cùng các đại diện khác. Cô thể hiện sự cởi mở, gần gũi, nhanh chóng được lòng các thí sinh quốc tế.

﻿phuong-linh1.jpg
phuong-linh2.jpg

Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh cao 1,75m, số đo hình thể: 87-65-91cm. Cô tốt nghiệp University of Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi tham gia Miss Cosmo, cô từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

﻿phuong-linh11.jpg
﻿phuong-linh9.jpg
﻿phuong-linh13.jpg
phuong-linh6.jpg

Hành trình tiếp theo, Phương Linh cùng các thí sinh quốc tế sẽ di chuyển đến Huế từ ngày 29 để tham gia Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, phần thi Best in Swimsuit và sự kiện Sashing Welcome. Sau đó, cuộc thi sẽ tiếp tục tại Đà Lạt với Best of Vietnam Ao Dai Show, Tea Connect MusicCarnival Costume, trước khi trở lại TP. HCM cho các vòng thi quan trọng như: Green Summit, Jury Session Final Show.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Miss Cosmo 2025 #Hoa hậu Phương Linh #Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam #thí sinh quốc tế #phong cách #Nguyễn Hoàng Phương Linh

