Tân Miss International 2025 người Colombia cao 1m80, thông thạo 3 ngôn ngữ

HHTO - Chung kết Miss International 2025 diễn ra chiều muộn ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam) tại Nhật Bản khép lại với vương miện thuyết phục của người đẹp Catalina Duque Abréu đến từ Colombia. Catalina sở hữu chiều cao vượt trội, thông thạo 3 ngôn ngữ.

Catalina Duque Abréu sinh năm 1999 tại Miami (Mỹ) trong gia đình gốc Medellín, Antioquia. Cô có nền tảng học vấn nổi bật, tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT (Medellín), thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha.

Trước khi giành danh hiệu Miss International 2025, Catalina từng đăng quang Miss Antioquia 2024, sau đó giành vương miện Miss Colombia 2024. Ngay từ đầu cuộc thi Miss International 2025, Catalina gây ấn tượng bởi vẻ đẹp rực rỡ, sở hữu chiều cao vượt trội 1m80, phong cách trình diễn duyên dáng, thần thái tự tin và khả năng giao tiếp linh hoạt. Thậm chí, nàng hậu được không ít fan sắc đẹp Việt dự đoán sẽ đăng quang.

Trong phần trả lời ứng xử của Top 5 với câu hỏi chung: "Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?"

Người đẹp Colombia trả lời: "Gia đình tôi thực ra đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, như cách những chiếc lá rơi vào mùa Thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời".

Câu trả lời chân thành và xúc động của Catalina nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Chiến thắng của cô nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ fan sắc đẹp quốc tế. Các danh hiệu còn lại của Top 5 Miss International 2025 bao gồm: Á hậu 1 thuộc về đại diện Zimbabwe, Á hậu 2 đến từ Bolivia, Á hậu 3 người Indonesia và Á hậu 4 là đại diện Philippines.