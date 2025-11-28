Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dù không lọt Top 20 Miss International 2025, Kiều Duy vẫn tự hào với điều này

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tại Chung kết Miss International 2025, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Kiều Duy không được gọi tên trong Top 20 chung cuộc. Mặc dù vậy, cô đã khép lại hành trình chinh chiến quốc tế với một điều đáng tự hào.

Chiều muộn ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam), Chung kết Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản. Buổi thi mở đầu với phần hô tên trong trang phục dân tộc. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy diện thiết kế Cửu Long Ẩn Vân, búi tóc cao. Trên sân khấu, người đẹp tự hào hô tên mình và quê hương Vĩnh Long, Việt Nam.

﻿kieu-duy4.jpg
kieu-duy5.jpg

Trong đêm Chung kết, Ban tổ chức công bố Top 10 Trang phục Dân tộc. Việt Nam xuất sắc được gọi tên với thiết kế Cửu Long Ẩn Vân, tiếp tục tiến thẳng vào Top 3 và cuối cùng giành được Giải Nhì. Thành tích này một lần nữa khẳng định dấu ấn văn hóa, sáng tạo của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

kieu-duy7.jpg﻿
kieu-duy6.jpg

Kết quả chung cuộc, Hoa hậu Kiều Duy dừng chân sớm, không lọt Top 20 của Miss International 2025. Cô khép lại hành trình chinh chiến quốc tế trong sự yêu thương và tự hào của người hâm mộ. Trên mạng xã hội, khán giả Việt bày tỏ nhiều tiếc nuối, đồng thời gửi lời động viên, an ủi và dành trọn vẹn tình cảm cho đại diện Việt Nam sau những nỗ lực đáng trân trọng.

kieu-duy1.jpg
kieu-duy3.jpg﻿
﻿kieu-duy2.jpg
kieu-duy.jpg
Kiều Duy diện thiết kế dạ hội ôm sát lấp lánh tông màu trắng xanh trong Chung kết Miss International 2025.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ: “Hành trình Miss International 2025 của Duy đã chính thức khép lại. Dù kết quả không như mong đợi, Duy vẫn tôn trọng quyết định của ban tổ chức và giữ trọn sự bình tĩnh, biết ơn trong khoảnh khắc này.

Duy xin gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu và cảm ơn 79 người chị em đến từ khắp thế giới đã cùng chia sẻ 16 ngày thật đẹp, nơi Duy học được nhiều điều về sự tử tế, đoàn kết và tình bạn. Điều khiến Duy tự hào nhất không phải thứ hạng, mà là tình cảm của gia đình, ê-kíp, khán giả Việt Nam và những người luôn tin tưởng, động viên Duy trong suốt hành trình. Được đại diện Việt Nam và được hô vang hai tiếng “Việt Nam” trên sân khấu là vinh dự lớn trong cuộc đời Duy”.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
