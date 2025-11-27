Hoa hậu Tiểu Vy, Thiên Ân tiết lộ sẽ sớm tái xuất màn ảnh rộng trong năm 2026

HHTO - Có mặt tại một sự kiện điện ảnh mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Đoàn Thiên Ân tiết lộ sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong năm 2026 với những dự án gây bất ngờ.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xuất hiện từ sớm tại sự kiện. Miss Grand Vietnam 2022 thu hút ánh nhìn với thiết kế dạ hội sang trọng và gợi cảm.

Tác phẩm Nụ Hôn Bạc Tỷ ra mắt đầu năm 2025 đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tiên của Thiên Ân, vượt mốc 200 tỷ. Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng gặp lại ekip phim Công Tử Bạc Liêu gồm nam chính Song Luân và đạo diễn Lý Minh Thắng… Đây là phim điện ảnh đầu tiên mà Thiên Ân tham gia. Sắp tới, Thiên Ân sẽ trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim Thơ Tình Gửi Ma Sơ của đạo diễn Lê Thiện Viễn.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy là tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả với nhan sắc rạng rỡ và thu hút. Người đẹp diện đầm quây hoạ tiết tinh tế, độc đáo. Năm nay, phim Bộ Tứ Báo Thủ mà Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính thành công thu về hơn 330 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mùa Tết 2025. Tác phẩm giúp Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định tiềm năng và sự nghiêm túc với diễn xuất.

Năm 2026, Tiểu Vy tiết lộ sẽ tham gia dự án điện ảnh mới với một vai diễn mới mẻ, thử thách đối với cô và hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả.

Miss World Vietnam 2019 Lương Thuỳ Linh từng bén duyên điện ảnh vào năm 2023 với tác phẩm mang tên Chiếm Đoạt, đóng cùng Miu Lê, Phương Anh Đào và Lãnh Thanh. Người đẹp hiện vẫn đang tập trung cho con đường học vấn song song với các hoạt động giải trí, dự án cộng đồng.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Á hậu Huỳnh Minh Kiên. Được biết, cô luôn tích cực rèn luyện khả năng diễn xuất, đồng thời tìm kiếm cơ hội suốt thời gian qua. May mắn mỉm cười khi cô được giao vai nữ chính trong dự án điện ảnh Bus - Chuyến Xe Một Chiều của đạo diễn Luk Vân. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong dàn cast chính thức của phim Trại Buôn Người do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện. Ca hai tác phẩm dự kiến đều ra rạp trong năm 2026.