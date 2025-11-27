Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba nàng hậu Cosmo cùng NTK Lê Thanh Hòa tái hiện ký ức vàng son của Huế

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Sau show diễn Golden Heritage hồi tháng 4, NTK Lê Thanh Hòa tiếp tục chuẩn bị cho màn quay lại với bộ sưu tập Thu Đông 2025. Vẫn là nguồn cảm hứng từ văn hóa, lịch sử nhưng lần này Lê Thanh Hòa đưa khán giả đến Huế với câu chuyện về vùng đất cổ kính.

le-thanh-hoa2.jpg
le-thanh-hoa1.jpg

Miss Cosmo 2024 Tata, Á hậu 1 Miss Cosmo 2024 Mook, Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh xuất hiện đầy nổi bật với vẻ đẹp hiện đại trong khung cảnh trầm mặc của xứ Huế. Vẻ đẹp sắc sảo của ba người đẹp tôn lên nét ấn tượng của các thiết kế trên nền di tích cố đô.

tata-mook.jpg﻿
tata-mook1.jpg
tata.jpg
mook.jpg

Theo NTK Lê Thanh Hòa, show diễn sẽ là lời tri ân dành cho vùng đất cố đô sau bão giông, và cũng là cách kể về hành trình tái sinh của vẻ đẹp Việt: bền bỉ, dịu dàng nhưng đầy nội lực. Hình ảnh Huế trong bộ sưu tập không chỉ là biểu tượng của di sản, mà còn là hình ảnh của sự hồi sinh nơi truyền thống được chưng cất bằng tinh thần đương đại, để lan tỏa giá trị nhân văn vượt qua mọi thử thách.

﻿﻿le-thanh-hoa.jpg﻿
﻿mook1.jpg﻿
tata1.jpg
phuong-linh.jpg

Show diễn cũng đồng thời là sự kiện kết hợp giữa NTK Lê Thanh Hòa và tổ chức Miss Cosmo, nhằm gửi lời chào từ Việt Nam đến bạn bè quốc tế, trong khuôn khổ cuộc thi nhan sắc Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025.

phuong-linh3.jpg
mook3.jpg
﻿phuong-linh4.jpg
tata5.jpg

Fashion show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 chính thức diễn ra tại thành phố Huế - địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, mở đầu cho hành trình quảng bá văn hoá du lịch của Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam. Công chúng yêu thời trang, nghệ thuật cũng thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng cho show diễn vào đầu tháng 12 này.

tata4.jpg
tata3.jpg
﻿phuong-linh1.jpg
le-thanh-hoa3.jpg
123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#NTK Lê Thanh Hòa #Huế #bộ sưu tập #Miss Cosmo #thời trang #Hoa hậu #cố đô Huế

