Người đứng sau tạo hình "gây bão" của Jennie BLACPINK tại concert DEADLINE

Diệu Minh - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Jennie BLACKPINK có cú chuyển mình đầy ấn tượng tại chặng châu Á tour DEADLINE. "In tư" nhân vật đứng sau loạt tạo hình gây bão mạng xã hội được dân mạng truy lùng.

Jennie là thành viên BLACKPINK nhận nhiều phản hồi tích cực về phong độ thời trang tại chặng châu Á tour DEADLINE. Từ điểm dừng chân đầu tiên ở Đài Loan cho tới Singapore, tạo hình trình diễn solo của Jennie liên tục gây sốt.

deadline-bangkok-jennie-chanel-outfit-at-blackpinks-concert-in-taiwan.jpg
deadline-blackpink-phil-jennie-solo-wun-robert-wun.jpg

Một trong những tạo hình đáng nhớ nhất tại chặng châu Á là bộ cánh "girl phố" trong đêm thứ hai tại Đài Loan. Nữ idol "mở khóa" kho lưu trữ của nhà mốt Chanel, phối set bikini 30 năm tuổi cùng quần jeans cạp trễ táo bạo. Hay mới đây, dừng chân tại Philippines, Jennie "tuyệt đối điện ảnh" trong mẫu đầm đỏ "cháy xém", là thiết kế custom từ Robert Wun.

deadline-blackpink-singapore-jennie-2.jpg
deadline-jennie-acne.jpg
deadline-bangkok-jennie-custom-mowalola-yproject-boots.jpg

Giọng ca Mantra "bắt tay" với các thương hiệu quốc tế Robert Wun, GCDS, MARINE SERRE, McQueen... đặt hàng trang phục custom (thiết kế riêng) cho sân khấu cá nhân. Các xu hướng thịnh hành như xếp lớp thắt lưng - double belt, quần cạp trễ - sagging pants được ứng dụng vào oufit giúp tôn lên vòng eo thon của nữ idol.

deadline-blackpink-solo-jennie-makeup.jpg
deadline-blackpink-phil-jennie-vaquera.jpg

Trong phần lớn các tạo hình, Jennie BLACKPINK chọn phong cách làm tóc, trang điểm kiểu clean girl. Thay vì hóa trang cầu kỳ hay tạo khối đậm nét, các lớp make-up tập trung tôn lên các đường nét tự nhiên của nữ idol. Điều này giúp ánh nhìn tập trung vào trang phục, là điểm nhấn của mỗi sân khấu.

jennie-deadline-1.jpg
jennie-to-phill-solo.jpg

So với chặng lưu diễn trước đó, Jennie BLACKPINK có sự thay đổi rõ ràng về định hướng phong cách. Ở chặng mở màn tại quê nhà Hàn Quốc và các điểm dừng chân tại châu Âu, Jennie BLACKPINK gắn liền với hình tượng của một tay đua Công thức 1. Cô trung thành với bodysuit xoay quanh chất liệu da bóng, gam màu đỏ - trắng - đen.

deadline-jakarta-jennie.jpg
deadline-bangkok-jennie-solo.jpg

Tới chặng châu Á, IT Girl xứ Hàn "đổi gió", với phong cách đa dạng hơn. Jennie khai thác những khía cạnh khác của nữ quyền. Cô không chỉ mang tới hình ảnh mạnh mẽ, nổi loạn, mà còn toát ra vẻ nữ tính, quyến rũ qua các thiết kế đầm uyển chuyển.

jennie-deadline-bodysuit.jpg
deadline-philipinesjennie-dfvbferfrvg.jpg
deadline-bangkok-jennie-custom-mowalola-fit-yproject-boots.jpg

Kiểu dáng ôm sát, xu hướng hot pants không còn là ưu tiên hàng đầu của Jennie trong giai đoạn mới tour DEADLINE. Nữ idol lăng xê nhiều kiểu dáng váy áo hơn, chuyển hướng tâm điểm sang đường cong đầy tính nữ.

sam-woolf-stylist-jennie.jpg

Đứng sau sự lột xác phong cách của Jennie này là Sam Woolf. Đây là lần đầu tiên nam stylist người Úc hợp tác với cô nhưng đã thu về hiệu ứng tích cực vượt xa mong đợi.

deadline-bangkok-marine-serre-custom-outfit-jennie-fgn.jpg
deadline-bangkok-jennie-custom-alexander-mcqueen.jpg

Tư duy sáng tạo của stylist người Úc được khen ngợi nhờ cách tiếp cận theo hướng storytelling (kể chuyện) thay vì chỉ đơn thuần tạo kiểu. Sam thành công mở khóa một phiên bản Jennie mới vừa sắc sảo vừa mềm mại, đậm tính nữ quyền nhưng không rập khuôn.

doechii-sam-woolf-stylist.jpg

Sam Woolf được biết đến là "ngôi sao sáng" trong giới thời trang Hollywood, từng cộng tác với hàng loạt ngôi sao như Latto, Doechii, Bebe Rexha, Jhene Aiko, Avril Lavigne, Missy Elliiot, YG, Ava Max,...

Sam Woolf vừa được Hội đồng Thời trang Anh (BFC) trao Giải thưởng Khoảnh khắc Phong cách Pandora của Năm tại Lễ trao giải Thời trang 2025 do Pandora (TFA) tổ chức.

1470.jpg
Diệu Minh - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Jennie #BLACKPINK #DEADLINE #Sam Woolf #Jennie thời trang #Jennie Chanel #IT Girl

