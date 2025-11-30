Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025: Mason giảm cân, Ngô Kiến Huy gợi nhớ Karik

HHTO - Sau nhiều vòng thi thử nghiệm các phong cách mới lạ, các thí sinh Anh Trai "Say Hi" 2025 bước vào sân khấu solo chung kết với màu sắc âm nhạc, thời trang như thế nào?

Nhiều nghệ sĩ trở về với phong cách thời trang, âm nhạc sở trường trong tiết mục solo tại Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025. Diện mạo "tốt nghiệp" của "Anh Trai" nào gây sốt nhất?

anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-36.png
anh-trai-say-hi-2025-solo-buitruonglinh.jpg
anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-32.png

buitruonglinh kết thúc hành trình "Say Hi" với tiết mục Đường Chân Trời. Giọng ca 26 tuổi diện trang phục bay bổng lãng mạn với chi tiết thêu ren, đính kết, tay phồng.

anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-16.png
anh-trai-say-hi-2025-solo-bi-mat-nho.jpg

Sắc vóc Mason Nguyễn thăng hạng, trở nên thon gọn đáng kể sau 5 Live stage. Nam rapper trình diễn tiết mục solo Bí Mật Nhỏ, tạo ra bố cục "đầu cuối tương ứng" cho hành trình. "Anh Trai" lựa chọn trang phục gam đỏ đen - màu chủ đạo của sân khấu Hermosa (Live stage 1), với chất liệu tweed, kim sa lấp lánh.

anh-trai-say-hi-2025-solo-mason-nguyen-123.jpg
anh-trai-say-hi-2025-solo-mason-nguyen.jpg

Qua broadcast Instagram, Mason cho biết "bộ cánh" gửi gắm nhiều ý nghĩa đặc biệt. Phần giả váy ngang hông ẩn ý về nhân cách “bánh bèo” mang tên Thảo Anh được khơi dậy từ gameshow. Trong khi đó, anh tri ân quá khứ qua chiếc kính - món phụ kiện gắn liền với nam rapper ở những show Hip-Hop underground cuối cùng trước khi lên mainstream.

anh-trai-say-hi-2025-solo-ogenus.jpg
anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-38.png

OgeNus gửi gắm tinh thần tích cực qua ca khúc Anh Không Đến Để Rời Đi. Nam nghệ sĩ nổi bật trong tạo hình đa sắc màu theo tinh thần maximalism (cường điệu hóa).

anh-trai-say-hi-2025-solo-jeyb.jpg

Jey B bảnh bao trong các thiết kế tông đen chủ đạo, nhấn nhá sắc đỏ cho sân khấu Trở Thành Người Em Muốn.

anh-trai-say-hi-2025-solo-robber.jpg

Giữ chuỗi biến hình độc đáo tới tận chung kết, Robber có khả năng cao "ẵm giải" The Best Transformation.

Robber biến sân khấu solo Một Tâm Hồn Bình Thản thành công trình xây dựng, với "cần cẩu" ẩn dụ cho những người đã nâng đỡ anh. "Anh Trai" 9X vào vai thợ xây, nổi bật nhờ mái tóc xanh dương, trang phục hầm hố.

anh-trai-say-hi-2025-solo-karrik.jpg
anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-2.png

Karik tạo ra hiệu ứng thị giác cực mạnh với nguyên cây đỏ. Trang phục được xử lý chất liệu thông minh, tiết chế phụ kiện khiến diện mạo của "anh lớn" trông như một chiến binh cô độc theo đúng tinh thần của ca khúc Vạn Lý Độc Hành.

Anh Trai Say Hi Anh Tú Atus a.jpg
anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-12.png

Tại phòng chờ Say Hi, Ngô Kiến Huy lăng xê bộ âu phục gam nâu, "đụng hàng" tạo hình Chung kết của Anh Tú Atus mùa 1.

anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-7.png
anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-9.png

Trên sân khấu solo Nhìn Về Phía Anh, "anh cả" Say Hi chọn gam xanh dương quyền lực, sang trọng.

anh-trai-say-hi-2025-solo-thaingan.jpg
anh-trai-say-hi-2025-solo-negav.jpg

Hai "cựu thí sinh" Thái Ngân, NEGAV chọn chung chiến thuật cho tiết mục solo. Cả hai đều xuất hiện với phong cách thời trang quen thuộc, tâm sự cùng khán giả qua âm nhạc tự sự, không dàn dựng sân khấu cầu kỳ.

anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-6.png

Thông qua oufit trong phòng chờ, Gill được dự đoán sẽ trở về là "Trai Họ Vũ" để "lái trap cực căng" tại Chung kết. Hình tượng "boy phố" từng giúp nam rapper trở thành Á Quân Rap Việt 2024.

anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-2.png
anh-trai-say-hi-2025-chung-ket-solo-wed-3.png

CONGB diện trang phục mang hơi hướng Y2K, Pop-Punk với áo khoác gile da màu đen bên ngoài áo thun trắng, phối quần jeans có hiệu ứng loang. Outfit tôn lên tỷ lệ cơ thể "siêu thực" của cựu thực tập sinh idol K-Pop.

anh-trai-say-hi-2025-solo-son-k-ngo-kien-huy.jpg

Tạo hình solo của Sơn.K gây thương nhớ với fangirl dù chưa được giới thiệu chính thức. "Cán bộ" sinh năm 2001 trông điềm đạm, trưởng thành trong âu phục trắng, tạo điểm nhấn với đóa hoa 3D tua rua lớn đính kết bên vai trái.

#chung kết Anh Trai Say Hi #Anh Trai Say Hi #NEGAV #Mason #Thái Ngân #OgeNus #ROBBER

