Thương hiệu nội địa Việt Nam lập kỷ lục tại concert mới nhất của BLACKPINK

Diệu Minh - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chặng Singapore - điểm dừng chân cuối cùng của tour DEADLINE trong năm 2025 chứng kiến cột mốc lịch sử của thời trang Việt. Một nửa số tạo hình nhóm của BLACKPINK trong đêm diễn mới nhất là sáng tạo của các local brand Việt.

Cuối tuần qua, BLACKPINK có 3 đêm diễn tại Singapore, đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng của world tour DEADLINE trong năm 2025. Ngay trong đêm chào sân, nhóm thu hút sự chú ý khi giới thiệu hai tạo hình trình diễn nhóm hoàn toàn mới.

deadline-blackpink-singapore-lsoul-1234.jpg
deadline-blackpink-singapore-lsoul.jpg

Điều khiến cộng đồng thời trang Việt tự hào hơn cả là việc một trong hai outfit được thực hiện bởi local brand Việt LSOUL. Nhà mốt Việt nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ các bản phối tôn dáng các nữ idol, mang tinh thần hiện đại, quyến rũ.

LSOUL sử dụng gam màu trắng kem, đen chủ đạo, kết hợp giữa nét nữ tính, điệu đà và cấu trúc mạnh mẽ, cá tính.

Jisoo điệu đà trong váy ngắn xếp ly xòe nhẹ mang đậm âm hưởng balletcore, tạo sự tương phản ấn tượng bằng chiếc corset da đen. Lisa khoe sắc vóc khỏe khoắn trong micro-short đen, phối áo phồng xuyên thấu nhẹ cùng corset trắng kem.

deadline-blackpink-singapore-lsoul-lisa-thbr.jpg
deadline-blackpink-singapore-lsoul-rose-1.jpg

Jennie diện áo bất đối xứng, lăng xê xu hướng hot pants, toát lên khí chất trưởng thành, sang trọng. Trong khi đó, Rosé nổi bật nhất với gam be trắng. Mẫu đầm có cấu trúc xếp lớp, phối ren bay bổng giúp visual "siêu thực" của nữ idol viral mạng xã hội.

deadline-blackpink-singapore-jisoo-lsoul-j.jpg
deadline-blackpink-singapore-jennie-lsoul.jpg

"Mọi thứ như hoá điên với tôi ngày hôm nay. Khoảnh khắc cả 4 thành viên BLACKPINK xuất hiện trong thiết kế của LSOUL, đó thật sự là một cảm giác khó tả." - founder Trọng Lâm chia sẻ trên trang cá nhân sau đêm diễn.

Anh tiết lộ cả team đã "bay tới bay lui, làm việc sát sao với ekip BLACKPINK, chỉnh từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ nhất để phù hợp với từng thành viên."

jennie mantra lsoul ava .jpg
jennie-lsoul-du.jpg
jennie-lsoul-lisa.jpg

LSOUL (tiền thân là LSEOUL) không phải cái tên xa lạ với cộng đồng thời trang quốc tế và đặc biệt là người hâm mộ BLACKPINK.

Hồi tháng 4, Jennie từng khiến thương hiệu "cháy hàng" sau khi lăng xê mẫu chân váy xám phối viền ren của nhãn hàng trên tài khoản Instagram cá nhân. IT Girl xứ Hàn cũng nhiều lần ưu ái các thiết kế của LSOUL trên các sân khấu quan trọng.

Trong khi đó, em út Lisa đặt hàng thiết kế táo bạo của LSOUL cho các MV ca nhạc.

deadline-blackpink-mushie-asia.jpg
deadline-mushie-asia.jpg

Đáng chú ý hơn, LSOUL không phải thương hiệu Việt duy nhất xuất hiện tại đêm diễn Singapore. Trong chuỗi 3 đêm diễn này, BLACKPINK giữ nguyên trang phục mở màn do Mushie Studio thiết kế. Phục trang do thương hiệu Việt 6 năm tuổi đã đồng hành cùng nhóm từ đầu chặng châu Á tại Cao Hùng, Đài Loan tới nay.

ava-blackpink-mushie.jpg
ava-lsoul-asia-deadline.jpg

Theo đó, chặng Singapore của tour DEADLINE đánh dấu cột mốc đặc biệt cho thời trang Việt. Lần đầu tiên có hai local brand Việt cùng đảm nhận vai trò thiết kế trang phục đội nhóm cho BLACKPINK trong một chặng diễn, chiếm một nửa số outfit team trong một buổi biểu diễn.

1470.jpg
Diệu Minh - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Blackpink #local brand Việt #thời trang Việt #LSoul #Mushie Studio #tour DEADLINE #Jennie #Lisa

