Tạp chí VOGUE bản Úc gọi tên Việt Nam là "thủ đô thời trang mới của thế giới"

HHTO - Không chỉ VOGUE phiên bản Úc, hàng loạt tạp chí lớn khác cũng nhắc đến Việt Nam như một hiện tượng mới đang khuấy đảo làng mốt thế giới. Điều gì tạo nên "cơn sốt" này?

Trong hơn nửa thế kỷ qua, làng mốt thế giới quen thuộc với 4 kinh đô thời trang truyền thống: Paris, Milan, London và New York. Giờ đây, một cái tên mới đang được thảo luận với tần suất ngày càng nhiều hơn đó là Việt Nam, đặc biệt là Hội An và TP. HCM.

Đầu tháng 11, tạp chí VOGUE Australia xuất bản một bài viết với tiêu đề đáng chú ý: "Việt Nam - thủ đô thời trang tiếp theo của thế giới".

Tác giả Gladys Lai đưa tin về sự kiện Sớm Space tổ chức tại Sydney vào cuối tháng 10 vừa qua. Phiên chợ thời trang Việt đã thu hút hàng dài người xếp hàng suốt ba tiếng đồng hồ và bán sạch gần như toàn bộ sản phẩm chỉ trong nửa ngày.

Bài báo liệt kê nhiều thương hiệu Việt nổi bật bao gồm: Fancì Club, Soulvenir, Sagittarius A+, Demen, The Idiot, Jellyfish, Duc Studio, White On Denim, Caostu, Latui Atelier, Aeie Studios, AAA Jewellery, Aah Midnight Club, Bunny Hill Concept, The Wolf...

Trước VOGUE Australia, nhiều tạp chí thời trang uy tín khác cũng dành nhiều lời tán dương về sự phát triển ấn tượng của thời trang Việt Nam.

Tháng 2/2025, Harper's Bazaar Singapore nhận định: "Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến ngày càng nhiều người nổi tiếng và người dẫn đầu xu hướng tìm đến các thương hiệu thời trang Việt Nam vì những thiết kế táo bạo và sáng tạo của họ". Trong khi đó, tác giả Azrin Tan khẳng định trên VOGUE Singapore rằng Việt Nam đang ở "ngưỡng cửa trở thành điểm nóng thời trang tiếp theo".

Nguyên nhân đằng sau sức hút, "cơn sốt" bùng nổ của thời trang Việt là gì?

Các thương hiệu Việt "được lòng" giới mộ điệu quốc tế nhờ sự phong phú về phong cách cũng như thẩm mỹ độc đáo, đầy tính thử nghiệm. Thống kê từ Vietnamese Brands Directory - danh bạ thương hiệu Việt của Style Republik cho biết có hiện hơn 300 thương hiệu thời trang và làm đẹp tại Việt Nam.

Thời trang Việt được nhận xét đáp ứng được mọi thị hiếu từ techwear, streetwear táo bạo, phá cách tới nữ tính, quyến rũ cắt xẻ phóng khoáng.

Lợi thế thứ hai đến từ giá thành. Với chi phí sản xuất thấp hơn nhưng chất lượng không hề thua kém, các thương hiệu Việt hấp dẫn được lượng khách hàng trẻ tuổi - nhóm người có gu thẩm mỹ cao nhưng túi tiền hạn chế. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp thời trang Việt cạnh tranh hiệu quả với các thương hiệu quốc tế.

Nếu chất lượng và giá cả là nền tảng, thì sự lăng xê của các ngôi sao quốc tế chính là "chất xúc tác" giúp thời trang Việt trở thành hiện tượng lan tỏa (viral). Tờ VOGUE Singapore đặc biệt nhấn mạnh yếu tố này trong một bài báo đã xuất bản về thương hiệu Fancì Club.

Các nhà mốt Việt trở thành "cơn sốt" nhờ danh sách khách hàng "khủng" toàn IT Girl: Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Lisa, Jennie của BLACKPINK, Bella Hadid, Doja Cat, Hailey Bieber...

Sự "chứng thực" từ những tên tuổi hạng A không chỉ nâng tầm local brand Việt mà còn tạo ra hiệu ứng domino, khiến ngày càng nhiều người tiêu dùng quốc tế quan tâm đến thời trang Việt.

Bên cạnh các ngôi sao, giới sáng tạo nội dung và Gen Z toàn cầu cũng đang rất nhiệt tình quảng bá cho thời trang Việt.

Hashtag #vietnamshopping (mua sắm ở Việt Nam) hiện có hơn 2.000 bài đăng, hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Khu phố Trần Quang Diệu, The New Playground, Rue Miche hay chung cư Tôn Thất Thiệp được nhắc đến như là những "tụ điểm" mua sắm không thể bỏ qua.

Một hiện tượng khác cũng được VOGUE Australia nhắc tới là mô hình dịch vụ bespoke - thiết kế và chế tác riêng theo yêu cầu cá nhân tại Hội An.

Chỉ cần tra cứu từ khóa #hoiantailors (thợ may Hội An), TikTok trả về hơn 5.000 video của khách du lịch quốc tế chia sẻ về trải nghiệm may đo “siêu tốc”. Quá trình từ chọn vải, đo, thử tới nhận sản phẩm được thực hiện trong ngày, đạt mức độ hoàn thiện cao với chi phí hợp lý.

Theo VOGUE Australia, phía sau sự bùng nổ của thời trang Việt là một nền tảng vững chắc được hình thành từ thủ công truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Nghề may đo từng là phương tiện mưu sinh của nhiều gia đình Việt. Thế hệ các nhà thiết kế mới kế thừa kỹ thuật đó nhưng theo tư duy thử nghiệm hiện đại, táo bạo và "đậm chất" Việt Nam.

Điều đặc biệt ở thời trang Việt là tinh thần tự lực cánh sinh mạnh mẽ, được thấm nhuần từ nhỏ. Amy, founder Sớm Space chia sẻ: “Từ nhỏ, nếu có gì hỏng hóc, bạn sẽ sửa nó, không tìm được sẽ tự làm. Tâm lý đó cũng lan tỏa xuyên suốt làng thời trang Việt. Các thương hiệu tự làm campaign, sản xuất theo số lượng nhỏ và hợp tác chặt chẽ với thợ may và bạn bè. Nhanh và tiết kiệm. Thời trang Việt không phải về sự hoàn hảo, mà về năng lượng và sự chủ động tận dụng những gì mình có.”