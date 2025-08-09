Jisoo có outfit solo đẹp nhất concert DEADLINE, là thiết kế đến từ nhà mốt Việt

HHTO - Trang phục sân khấu solo mới nhất của Jisoo trong chặng Milan (Ý) được khen là tạo hình đẹp nhất của chị cả BLACKPINK từ đầu concert DEADLINE đến giờ. Bất ngờ hơn, đây là sáng tạo đến từ một thương hiệu Việt.

Trang phục trình diễn solo của các thành viên BLACKPINK trong khuôn khổ concert DEADLINE luôn là đề tài hút thảo luận, được mong đợi. Bộ tứ đình đám đầu tư những "bộ cánh" cầu kỳ, liên tục đổi mới qua mỗi điểm dừng chân.

Jisoo BLACKPINK gắn liền với phong cách nữ tính, thanh lịch - hình tượng đã trở thành “thương hiệu cá nhân” của cô trong các màn trình diễn solo. Nữ idol nhiều lần được ưu ái mặc trang phục may đo riêng từ các thương hiệu quốc tế do cô làm đại sứ toàn cầu như Dior hay Tommy Hilfiger.

Tại điểm đến mới nhất Milan (Ý), Jisoo trình diễn solo trong thiết kế dệt ren tinh xảo, chân váy váy xòe cao bồng bềnh. Các tín đồ thời trang hết lời khen ngợi nhan sắc yêu kiều của chị cả BLACKPINK trong diện mạo mới. Cộng đồng mạng trên X (Twitter) đồng loạt gọi đây là một trong những outfit solo đẹp, ấn tượng nhất của Jisoo từ đầu concert DEADLINE tới nay.

Bất ngờ hơn, thiết kế này không đến từ kinh đô thời trang Paris hay Milan, mà là sáng tạo của OnOnMM (OnOn Madé) - một nhà mốt Việt Nam 10 năm tuổi. Theo tiết lộ từ thương hiệu, bộ váy cần 60 giờ chế tác thủ công để hoàn thiện, từ công đoạn lựa chọn ren, dựng phom đến tạo độ phồng tự nhiên cho tùng váy.

Bộ trang phục đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Jisoo và OnOnMM (OnOn Madé). Đây là thương hiệu Việt thứ 2 được Jisoo lựa chọn trong tour diễn DEADLINE.

Trước đó, ngay đêm mở màn tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc), người đẹp sinh năm 1995 diện mẫu quần short dáng bí của FANCì Club, có giá hơn 3,6 triệu đồng.

Điểm chung thú vị giữa hai outfit có sự góp mặt của local brand Việt mà Jisoo lựa chọn đều là tông trắng tinh khôi chủ đạo cùng chất liệu ren dệt tinh xảo, giúp nữ idol nhìn vô cùng kiêu sa nhưng vẫn giữ được nét lãng mạn, bay bổng.