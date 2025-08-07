Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

BLACKPINK dạo phố Milan: Jennie xách túi tiền tỷ, Lisa - Rosé mặc tối giản

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trước thềm đêm diễn DEADLINE tại Ý, ba thành viên BLACKPINK gồm Jennie, Lisa, Rosé được bắt gặp dạo phố Milan. Trong đó, chiếc túi xách của Jennie là tâm điểm gây bàn tán.

Jennie

blackpink-deadline-milan-y-jennie-kg.jpg
blackpink-deadline-milan-y-jennie-1213.jpg

Jennie xuống phố Milan trong bộ cánh đơn giản gồm váy xám lệch vai cùng giày đế bệt, đeo kính mát gọng kim loại. Sự chú ý đổ dồn về chiếc túi Birkin 25 Cargo phiên bản giới hạn của nhà mốt Hermès.

Ra mắt đầu năm 2022, Birkin 25 Cargo là phiên bản phá cách lấy cảm hứng từ trang phục quân đội, với thiết kế túi phụ độc đáo cùng phom dáng mạnh mẽ. Các chi tiết đặc biệt khiến mẫu túi thường xuyên sold-out (cháy hàng), được săn lùng bởi các tín đồ thời trang.

blackpink-deadline-milan-jennie-hermes.jpg

Mức giá niêm yết của chiếc túi này là khoảng 584 triệu đồng, nhưng như mọi “cuộc chơi Hermès” khác, khách hàng không thể chỉ mua mỗi túi. Để được “đề nghị bán” chính thức tại boutique, người mua cần chi tiêu thêm ít nhất 730 triệu đồng cho các sản phẩm khác từ khăn lụa, giày dép cho đến phụ kiện.

Điều này đẩy tổng chi phí để sở hữu một chiếc Birkin 25 Cargo chính hãng lên mức hơn 1,3 tỷ đồng.

Ở thị trường resale (second hand), mẫu túi tương tự được rao bán với mức giá dao động từ 912,5 triệu - 1,4 tỷ đồng. Một cửa hàng chuyên bán đồ Hermès tại Nhật Bản hiện niêm yết phiên bản này với mức giá khoảng 985 triệu đồng, còn tại các nền tảng thương mại quốc tế, con số này thậm chí còn cao hơn, tùy tình trạng và độ hiếm của túi.

Jennie đính kèm trên túi chiếc charm Kelly Festival - một phụ kiện mini lấy cảm hứng từ chính chiếc túi Kelly đình đám. Mẫu charm này có giá bán lẻ khoảng 3.275 đô la Mỹ (khoảng 86,5 triệu đồng), và giá bán lại hiện được ghi nhận ở mức 4.000 - 5.000 đô la Mỹ (tương đương 105 - 130 triệu đồng), tùy theo màu sắc và tình trạng.

blackpink-deadline-milan-y-jennie-hermes.jpg

Đây là lần hiếm hoi Jennie xuất hiện cùng Hermès kể từ khi cô gắn bó với hình tượng "nàng thơ Chanel". Tại thời điểm mới ra mắt, nữ idol từng được bắt gặp cùng chiếc Birkin Black Togo (khoảng 305 triệu đồng) và Kelly Ado Backpack (khoảng 240 triệu đồng). Khi đó, người hâm mộ phỏng đoán các thiết kế xa xỉ này được mượn từ tủ đồ của mẹ cô.

Lisa

blackpink-deadline-milan-y-lisa-b.jpg
blackpink-deadline-milan-y-jennie-c.jpg

Trùng hợp, Lisa cùng ngày được bắt gặp tại Milan trong bản phối tương tự Jennie. Hai mảnh BLACKPINK đều chọn giày đế bệt cùng túi xách Hermès dạo phố trước thềm concert.

Trước đó, nữ idol người Thái ghé qua shopping tại cửa hàng của một người đồng hương. Cô ăn mặc năng động, lăng xê tông màu nâu mocha thời thượng trên mẫu giày tabi, áo len crop-top.

Rosé

blackpink-rose.jpg

Trong khi đó, Rosé trung thành với gam màu đen trắng quen thuộc. Giọng ca sinh năm 1997 diện áo thun trễ vai cùng chân váy mini, khoe vóc dáng thon gọn xuống phố Milan.

fb-0108.jpg
MIDI
#BLACKPINK #BLACKPINK Milan #Jennie #Hermès Birkin #Lisa #Rosé #thời trang BLACKPINK

Xem thêm

Cùng chuyên mục