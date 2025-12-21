Ngắm nhan sắc Top 10 Miss Cosmo 2025 đẹp lộng lẫy trong trang phục dạ hội

HHTO - Tối 20/12, Miss Cosmo 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Mỹ Yolina Lindquist. Cùng ngắm nhan sắc đỉnh cao của Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1m78. Người đẹp sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp không tì vết, chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

Trước Chung kết, Yolina được rất nhiều chuyên trang nhan sắc trong nước và quốc tế dự đoán sẽ đăng quang Miss Cosmo 2025. Vì vậy, thành tích của cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng sắc đẹp. Bên cạnh vương miện, Yolina nhận được giải thưởng là 100.000 đô la Mỹ tiền mặt (tương đương khoảng hơn 2,6 tỉ đồng) và rất nhiều dịch vụ cao cấp từ các nhà tài trợ.

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez đến từ Philippines. Người đẹp sở hữu rất nhiều giải thưởng phụ: Best Evening Gown (Trình diễn Dạ hội xuất sắc nhất), giải thưởng Cosmo People's Choice (Bình chọn nhiều nhất từ người hâm mộ) và được vào thẳng Top 10. Trong đêm Bán kết trước đó, Chelsea nhận giải thưởng Parade of Beauty Award và 1 Giải thưởng khác từ nhà tài trợ.

Những cái tên còn lại trong Top 5 thuộc về:

Miss Cosmo Brazil Gabriela Borges - cô giành các giải thưởng phụ Global Beauties Expert’s Award và Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất).

Miss Cosmo Panama, người đẹp Italy Mora - cô giành giải thưởng phụ Cosmo Beauty Icon nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp ấn tượng.

Miss Cosmo Myanmar Myint Myat Moe - cô giành giải thưởng phụ Cosmo Social Ambassador.

5 người đẹp còn lại trong Top 10:

Miss Cosmo Zimbabwe Lisa Sibanda.

Miss Cosmo Cuba Amys Napoles Ochoa - cô giành giải thưởng phụ Best Catwalk.

Miss Cosmo Vietnam Nguyễn Hoàng Phương Linh.

Miss Cosmo Colombia Dayana Cardenas.

Miss Cosmo Thailand Mooham Chotnapa Kaewjarun.