Ngắm nhan sắc Top 10 Miss Cosmo 2025 đẹp lộng lẫy trong trang phục dạ hội

JEANIE - Ảnh: BTC
HHTO - Tối 20/12, Miss Cosmo 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Mỹ Yolina Lindquist. Cùng ngắm nhan sắc đỉnh cao của Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

yolinda.jpg
yolinda.jpg

Tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1m78. Người đẹp sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp không tì vết, chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

yolinda3.jpg
yolinda2.jpg
yolinda1.jpg
yolinda4.jpg

Trước Chung kết, Yolina được rất nhiều chuyên trang nhan sắc trong nước và quốc tế dự đoán sẽ đăng quang Miss Cosmo 2025. Vì vậy, thành tích của cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng sắc đẹp. Bên cạnh vương miện, Yolina nhận được giải thưởng là 100.000 đô la Mỹ tiền mặt (tương đương khoảng hơn 2,6 tỉ đồng) và rất nhiều dịch vụ cao cấp từ các nhà tài trợ.

chelsea.jpg
philippines1.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez đến từ Philippines. Người đẹp sở hữu rất nhiều giải thưởng phụ: Best Evening Gown (Trình diễn Dạ hội xuất sắc nhất), giải thưởng Cosmo People's Choice (Bình chọn nhiều nhất từ người hâm mộ) và được vào thẳng Top 10. Trong đêm Bán kết trước đó, Chelsea nhận giải thưởng Parade of Beauty Award và 1 Giải thưởng khác từ nhà tài trợ.

Những cái tên còn lại trong Top 5 thuộc về:

brazil.jpg

Miss Cosmo Brazil Gabriela Borges - cô giành các giải thưởng phụ Global Beauties Expert’s Award Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất).

panama.jpg

Miss Cosmo Panama, người đẹp Italy Mora - cô giành giải thưởng phụ Cosmo Beauty Icon nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp ấn tượng.

myamnar.jpg

Miss Cosmo Myanmar Myint Myat Moe - cô giành giải thưởng phụ Cosmo Social Ambassador.

5 người đẹp còn lại trong Top 10:

zimbabwe.jpg

Miss Cosmo Zimbabwe Lisa Sibanda.

cuba.jpg

Miss Cosmo Cuba Amys Napoles Ochoa - cô giành giải thưởng phụ Best Catwalk.

phuonglinh.jpg

Miss Cosmo Vietnam Nguyễn Hoàng Phương Linh.

colombia.jpg

Miss Cosmo Colombia Dayana Cardenas.

thailand.jpg

Miss Cosmo Thailand Mooham Chotnapa Kaewjarun.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2025 #Top 10 Miss Cosmo 2025 #trang phục dạ hội #sắc đẹp #Hoa hậu #người đẹp #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025

