Người đẹp Mỹ giành vương miện Miss Cosmo 2025, sở hữu nhan sắc chuẩn Hoàn vũ

Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Đúng như dự đoán của nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế cũng như fan sắc đẹp, đại diện đến từ Mỹ, người đẹp Yolina Lindquist đã xuất sắc giành vương miện Miss Cosmo 2025. Yolinda sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp không tì vết, chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

Tối 20/12, đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Beauty Music Festival diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM), chương trình thu hút sự tham gia của gần 20.000 khán giả tại sân khấu cùng hàng triệu khán giả trong và ngoài nước theo dõi qua sóng truyền hình.

miss-cosmo-2025-5819.jpg

Kết quả chung cuộc, vương miện Miss Cosmo 2025 đã thuộc về đại diện đến từ Mỹ, người đẹp Yolina Lindquis/ Yolina sở hữu nhan sắc chuẩn Mỹ, đúng phong cách của các cô gái dành danh hiệu Hoa hậu Mỹ khoảng những năm 90, nửa đầu thế kỷ 20 - thời mà Tổng thống Mỹ hiện tại Donald Trump sở hữu thương hiệu Miss Universe.

usa1.jpg
usa1-7779.jpg

Tân Hoa hậu Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Tháng 5 năm 2025, Yolina tốt nghiệp Summa Cum Laude tại Southern Illinois University, thành tích xuất sắc với một bằng Cử nhân Khoa học ngành Marketing và ba bằng Cử nhân khác ở các lĩnh vực: Kinh tế Quốc tế và Tài chính, tiếng Đức và Thương mại Quốc tế. Không chỉ nổi bật trong học tập, Yolina còn là một thủ lĩnh năng động khi tham gia sáu tổ chức sinh viên và nhiều hội nhóm khác.

miss-cosmo-2025-6505.jpg
yolinda.jpg

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Yolina còn được biết đến rộng rãi nhờ nền tảng cộng đồng mang tên Courage Over Cancer. Là người có nguy cơ cao mắc ung thư và đã tận mắt chứng kiến ba thành viên trong gia đình chiến đấu với căn bệnh này, Yolina thấu hiểu sâu sắc những mất mát, nỗi đau và hy vọng mong manh mà ung thư mang lại. Từ sự thấu cảm đó, cô đã trực tiếp gây quỹ hơn 20.000 đô la Mỹ cho Women’s Research Initiative, đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi và động viên bệnh nhân tại bệnh viện.

﻿usa7.jpg
usa6.jpg

Thông qua Courage Over Cancer, Yolina mong muốn hợp tác cùng tổ chức Miss Cosmo để mở rộng tầm ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu ung thư và lan tỏa tinh thần dũng cảm tới cộng đồng.

usa2.jpg
usa3.jpg

Đặc biệt, Yolina Lindquist là thí sinh duy nhất của Miss Cosmo 2025 giành vương miện từ một cuộc thi chính thống và chọn duy nhất Miss Cosmo USA. Cô đã xuất sắc vượt qua thí sinh của của 51 bang/ 51 thí sinh của toàn nước Mỹ để giành danh hiệu cao nhất từ cuộc thi trong nước.

﻿top-2-605.jpg
top-2.jpg

Á hậu của cuộc thi Miss Cosmo 2025 thuộc về đại diện đến từ Philippines Chelsea Fernandez.

123.jpg
Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Miss Cosmo 2025 #Yolina Lindquist #Hoa hậu Mỹ #sắc đẹp #nhan sắc #thành tích #cộng đồng #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025

