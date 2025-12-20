Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bán kết Miss Cosmo 2025: Phương Linh lọt Top 10 thí sinh được đánh giá cao nhất

JEANIE - Ảnh: World Press - BTC

HHTO - Chuyên trang nhan sắc World Press mới đây đã tung BXH đánh giá dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 sau đêm Bán kết. Hoa hậu Phương Linh đại diện Việt Nam được xếp thứ 10, người đẹp nào được đánh giá cao nhất?

world-press.jpg

Trong BXH của chuyên trang World Press, Hoa hậu Phương Linh của Việt Nam được dự đoán sẽ lọt Top 10 chung cuộc ở vị trí số 10.

usa.jpg
usa1.jpg

Người đẹp được đánh giá cao nhất là Miss Cosmo USA (Mỹ) 2025 Yolina Lindquist. Yolina sở hữu nhan sắc chuẩn Mỹ, đúng phong cách của các cô gái dành danh hiệu Hoa hậu Mỹ khoảng những năm 90, nửa đầu thế kỷ 20 - thời mà Tổng thống Mỹ hiện tại Donald Trump sở hữu thương hiệu Miss Universe.

﻿india.jpg
india1.jpg

Vị trí thứ hai là Hoa hậu Ấn Độ Vipra Mehta.

brazil1.jpg
brazil-8627.jpg

Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges đứng thứ 3. Cô hiện sở hữu danh hiệu Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất) của Miss Cosmo 2025.

﻿philippines.jpg
ban-sao-cua-philippines.jpg

Thứ 4 là đại diện Philippines, người đẹp Chelsea Fernandez. Cô nhận được giải thưởng phụ Parade of Beauty Award và 1 giải thưởng khác đến từ nhà tài trợ.

﻿colombia.jpg
colombia1.jpg

Miss Cosmo Colombia 2025 Dayana Cárdenas được xếp ở vị trí thứ 5.

﻿cuba.jpg
cuba1.jpg

Đại diện Cuba, người đẹp Amys Nayelli Napoles Ochoa được xếp ở vị trí thứ 6.

el-salvador1.jpg
el-salvador.jpg

Vị trí thứ 7 là Miss Cosmo El Salvador 2025 Rakele Menjivar.

peru1.jpg
peru.jpg

Hoa hậu Peru Kelin Rivera Kroll được xếp ở vị trí thứ 8. Cô sở hữu giải thưởng phụ Best in Ao Dai.

mexico1.jpg
mexico.jpg

Đại diện đến từ Mexico, Hoa hậu Angela Yuriar được xếp ở vị trí thứ 9.

phuong-linh1.jpg
phuong-linh.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh là cái tên cuối cùng trong Top 10.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: World Press - BTC
#Miss Cosmo 2025 #Phương Linh #bán kết #Hoa hậu Việt Nam #đại diện Việt Nam #Top 10 #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025

