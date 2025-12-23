Y-CONCERT: Quốc Thiên vướng tranh cãi vì trang phục gợi nhớ Mingyu SEVENTEEN

HHTO - Màn trình diễn bùng nổ của "Anh tài" Quốc Thiên tại Y-CONCERT tạo tranh luận rôm rả trên mạng xã hội. Nam ca sĩ vướng nghi vấn đã "tham khảo" trang phục, vũ đạo sân khấu Shake It Off của Mingyu (SEVENTEEN) hồi tháng 9/2024.

Đại nhạc hội Y-CONCERT diễn ra cuối tuần qua thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Sự kiện âm nhạc kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ loạt gameshow ca nhạc ăn khách gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Tân Binh Toàn Năng...

Trong số những sân khấu được chú ý, Quốc Thiên ghi điểm qua loạt ca khúc Hoa Và Váy, Sợ Yêu, Chờ Người Nơi Ấy. Nam nghệ sĩ 37 tuổi khuấy động sân khấu với phong thái tự tin, hút thảo luận cao nhờ màn khoe hình thể 6 múi cùng vũ đạo "cực bốc".

Tuy nhiên, khi các video trở nên viral lại nhận về ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng fan K-Pop, đặc biệt là CARAT - fandom của SEVENTEEN. Nhiều bài đăng chỉ ra rằng outfit sân khấu của Quốc Thiên có mức độ tương đồng đáng kể với Mingyu SEVENTEEN trong sân khấu Shake it Off, thuộc khuôn khổ World Tour NEW, buổi diễn mở màn tại sân vận động Incheon Asiad, Hàn Quốc, tổ chức ngày 13/9/2024.

Quốc Thiên mặc vest bạc, phối phụ kiện dây chuyền kim loại hai lớp cùng kính mát.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Quốc Thiên, cho rằng những chi tiết nói trên vốn là xu hướng phổ biến trong các sân khấu hiện đại và không thuộc quyền sở hữu của riêng bất kỳ nghệ sĩ nào.

Phe phản bác lại cho rằng vấn đề không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ mà ở mức độ trùng khớp của tổng thể sân khấu: Từ tạo hình, cách dàn dựng cho đến vũ đạo dance break.

Trong lĩnh vực biểu diễn, từ trang phục, cách phối phụ kiện đến cấu trúc sân khấu và vũ đạo được xem như một tổng thể thiết kế hoàn chỉnh, tương đương với một bản concept hay storyboard. Vì vậy, khi tổng thể này bị tái sử dụng, sao chép mà không có sự biến tấu hoặc nâng cấp sẽ gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Cư dân mạng cũng phát hiện Quốc Thiên nhấn theo dõi Mingyu SEVENTEEN trên Instagram từ trước tranh cãi này, trong đó, nam idol từng đăng tải hình ảnh về sân khấu nói trên. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng khả năng "trùng hợp ngẫu nhiên" là khó xảy ra, bởi nghệ sĩ và ê-kíp hoàn toàn có điều kiện tiếp cận với tác phẩm gốc.

Quốc Thiên cùng ê-kíp hiện vẫn chưa có phản hồi về những tranh cãi trên.