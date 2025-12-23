Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Y-CONCERT: Quốc Thiên vướng tranh cãi vì trang phục gợi nhớ Mingyu SEVENTEEN

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Màn trình diễn bùng nổ của "Anh tài" Quốc Thiên tại Y-CONCERT tạo tranh luận rôm rả trên mạng xã hội. Nam ca sĩ vướng nghi vấn đã "tham khảo" trang phục, vũ đạo sân khấu Shake It Off của Mingyu (SEVENTEEN) hồi tháng 9/2024.

Đại nhạc hội Y-CONCERT diễn ra cuối tuần qua thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Sự kiện âm nhạc kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ loạt gameshow ca nhạc ăn khách gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Tân Binh Toàn Năng...

Trong số những sân khấu được chú ý, Quốc Thiên ghi điểm qua loạt ca khúc Hoa Và Váy, Sợ Yêu, Chờ Người Nơi Ấy. Nam nghệ sĩ 37 tuổi khuấy động sân khấu với phong thái tự tin, hút thảo luận cao nhờ màn khoe hình thể 6 múi cùng vũ đạo "cực bốc".

y-concert-quoc-thien-mingyu-seventeen-dc.jpg
y-concert-quoc-thien-mingyu-seventeen-g.jpg

Tuy nhiên, khi các video trở nên viral lại nhận về ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng fan K-Pop, đặc biệt là CARAT - fandom của SEVENTEEN. Nhiều bài đăng chỉ ra rằng outfit sân khấu của Quốc Thiên có mức độ tương đồng đáng kể với Mingyu SEVENTEEN trong sân khấu Shake it Off, thuộc khuôn khổ World Tour NEW, buổi diễn mở màn tại sân vận động Incheon Asiad, Hàn Quốc, tổ chức ngày 13/9/2024.

y-concert-quoc-thien-mingyu-seventeen-hn.jpg
y-concert-quoc-thien-mingyu-seventeen-12ed.jpg

Quốc Thiên mặc vest bạc, phối phụ kiện dây chuyền kim loại hai lớp cùng kính mát.

y-concert-quoc-thien-mingyu-seventeen-dcuyhu.jpg

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Quốc Thiên, cho rằng những chi tiết nói trên vốn là xu hướng phổ biến trong các sân khấu hiện đại và không thuộc quyền sở hữu của riêng bất kỳ nghệ sĩ nào.

Phe phản bác lại cho rằng vấn đề không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ mà ở mức độ trùng khớp của tổng thể sân khấu: Từ tạo hình, cách dàn dựng cho đến vũ đạo dance break.

Trong lĩnh vực biểu diễn, từ trang phục, cách phối phụ kiện đến cấu trúc sân khấu và vũ đạo được xem như một tổng thể thiết kế hoàn chỉnh, tương đương với một bản concept hay storyboard. Vì vậy, khi tổng thể này bị tái sử dụng, sao chép mà không có sự biến tấu hoặc nâng cấp sẽ gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

y-concert-quoc-thien-mingyu-seventeen-12.jpg
mingyu-seventeen-y-concert-quoc-thien.jpg

Cư dân mạng cũng phát hiện Quốc Thiên nhấn theo dõi Mingyu SEVENTEEN trên Instagram từ trước tranh cãi này, trong đó, nam idol từng đăng tải hình ảnh về sân khấu nói trên. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng khả năng "trùng hợp ngẫu nhiên" là khó xảy ra, bởi nghệ sĩ và ê-kíp hoàn toàn có điều kiện tiếp cận với tác phẩm gốc.

Quốc Thiên cùng ê-kíp hiện vẫn chưa có phản hồi về những tranh cãi trên.

fb-cover-151225.jpg
MIDI
#Quốc Thiên #Mingyu SEVENTEEN #tranh cãi đạo nhái #Y-CONCERT #Mingyu Shake It Off #Anh Tài tranh cãi #nghi vấn sao chép

Xem thêm

Cùng chuyên mục