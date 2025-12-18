Sự kiện CELINE: V BTS khiến thiết kế "cháy hàng", Bo Gum đẹp phi giới tính

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Bộ ba đại sứ V BTS - Suzy - Park Bo Gum gây sốt tại Year End Party của nhà mốt CELINE tại Hàn Quốc.

CELINE tổ chức tiệc riêng tư (private event) tại cửa hàng flagship của thương hiệu tại Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện cuối năm của nhà mốt thu hút sự chú ý của truyền thông khi quy tụ dàn đại sứ người Hàn đình đám.

celine-1225-v-bts-fg.jpg
celine-1225-v-bts-dvcf.jpg

"Chàng thơ" V BTS thu hút mọi ống kính truyền thông ngay khi xuất hiện. Nam đại sứ ghi điểm với bản phối ấm áp, thời thượng gồm áo len tím oải hương bên ngoài sơ mi xanh nhạt, khoác cardigan lông xù màu đen. Quần âu ống rộng màu nâu cùng giày da lộn giúp mỹ nam hoàn thiện tạo hình thời thượng, tinh tế.

celine-1225-v-bts-fit-sold-out.jpg
celine-1225-v-bts.jpg

Đáng chú ý, mẫu vòng cổ sợi mảnh tông vàng gold phối ngọc trai Les Perles có giá 20,3 triệu đồng được V BTS lăng xê tại sự kiện ghi nhận tình trạng "cháy hàng" trên website nhiều khu vực chỉ sau vài tiếng.

celine-1225-park-bogum-zi.jpg
celine-1225-park-bogum-z.jpg

Sau thành công của When Life Gives You TangerinesGood Boy, Park Bo Gum chuyển hướng sang phong cách soft boy, phi giới tính.

celine-1225-park-bogum-half.jpg
celine-1225-park-bogum.jpg

Tại sự kiện mới nhất của nhà mốt CELINE, mỹ nam sinh năm 1993 nổi bật trong trang phục mang hơi thở retro. Chiếc khăn lụa đỏ kẻ sọc buộc cổ trở thành điểm nhấn đắt giá, tôn lên visual "tuyệt đối điện ảnh" của nam đại sứ.

celine-1225-suzy-a.jpg
celine-1225-suzy-edrf.jpg

"Tình đầu quốc dân" Bae Suzy đổi mới hình ảnh trong lần dự sự kiện mới nhất của nhà mốt CELINE tại Hàn Quốc. Từ bỏ những bộ tweed an toàn, nữ đại sứ lột xác trong phong cách sắc sảo, cá tính hơn.

celine-1225-suzy-chieu.jpg
celine-1225-suzy-12.jpg

Chọn gam đen chủ đạo, Suzy phối đầm ôm dài cùng áo da phom ngắn. Cô hoàn thiện tạo hình với bốt da cao cổ, lăng xê mẫu túi Celine New Luggage cỡ nhỏ giá hơn 120 triệu. Trong các hoạt động tại Year End Party, nàng thơ xứ Hàn liên tục biến hóa với nhiều kiểu tóc từ mái lệch buộc lơi tới xoăn sóng.

