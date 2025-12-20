Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Xu hướng trang sức chủ đạo sẽ phủ sóng làng thời trang những ngày đầu năm mới

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bổ sung thêm trang sức là cách dễ nhất để thay đổi diện mạo mà không cần mua lại toàn bộ tủ đồ. Nếu bạn muốn trở nên mới mẻ hơn để đón một năm mới tưng bừng, hãy để mắt đến những món phụ kiện thú vị này. Chúng không chỉ đang đứng đầu xu hướng, mà còn cực kì dễ phối đồ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của trang phục chính là trang sức. Mục đích của chúng không phải là để trông đắt tiền hay gây ấn tượng, mà là để mang lại niềm vui và cơ hội thử nghiệm nhiều phong cách.

77999407-d18f-46a3-9ae5-f1ebac11e067-600x600.jpg

Vòng tay cuff cứng, kim loại, gỗ hoặc họa tiết nổi bật

Những chiếc vòng tay cuff bản lớn, chất liệu kim loại, gỗ, đá quý, hổ phách, thậm chí nhựa màu sắc, có thiết kế cấu ​​trúc uốn lượn đang được yêu thích và cực kì quen thuộc với các tín đồ thời trang. Dịp đón năm mới cùng những bữa tiệc tưng bừng là cơ hội để bạn thỏa sức sáng tạo với kiểu vòng này.

9.png

Chúng giúp bạn nổi bật nhưng không hề quá lố, mỗi loại chất liệu đồng điệu với từng phong cách. Ví dụ như vòng tay kim loại hợp với trang phục đơn giản, jeans và áo thun/áo sơmi. Chất liệu gỗ hoặc đá quý thì hợp với những chiếc đầm tơ lụa, voan mềm mại hoặc áo dài gấm. Với các nàng yêu thích sự phá cách và độc đáo, thì tha hồ mix & match chất liệu theo ý thích, hoặc đeo chúng chồng lên nhau, bất kể màu sắc, tính chất.

Trâm cài áo lớn

chanel-brooch.jpg

Trang sức cổ điển đang lên ngôi và trâm cài áo là một item không thể bỏ qua. Cùng một bộ trang phục, nhưng cài những chiếc brooch khác nhau sẽ mang đến những cảm giác thời trang khác nhau.

unique-brooches-1688316821.jpg

Nếu bạn muốn trông nữ tính, nhẹ nhàng thì ưu tiên những chiếc cài áo có hình hoa, ngọc trai hoặc lông vũ. Khi bạn muốn cá tính hơn thì những chiếc cài áo lạ mắt, thiết kế độc đáo sẽ làm tốt nhiệm vụ gây ấn tượng.

Vòng cổ dài, nhiều lớp

8.png

Phối layer trang sức là cách dễ dàng nhất để nâng cấp vẻ ngoài của bạn. Xu hướng hiện tại đang cho thấy những chiếc dây chuyền dài, thậm chí dài đến tận eo đang được yêu thích và đẩy mạnh.

ceb732882c0259ce2307012a82d1dbc0.jpg

Mặt dây chuyền vintage hoặc hơi hướng Bohemian, kết hợp với vòng cổ kim loại nhiều tầng, đan xen với ngọc trai hoặc đá màu sắc là gợi ý dễ thương dành cho bạn. Mang đến cho bạn vẻ ngoài cổ điển và một chút lộn xộn, xóa đi mọi suy nghĩ nhàm chán, đưa bạn bước qua một năm mới với tinh thần sôi động nhất.

Hoa tai tua rua kim loại, dáng dài

6.png

Hoa tai tua rua đã trở lại sau thời gian dài nhường sân cho khuyên tai tròn nhỏ xíu. Đính cườm, kim loại, hay móc xích đều đang rất được ưa chuộng. Chúng sẽ là điểm nhấn tinh tế cho trang phục của bạn, bất kể bạn đang mặc theo phong cách nào.

Với những nàng muốn phá cách và trở nên mới mẻ hơn, đừng ngại thử mỗi bên một chiếc hoa tai tua rua khác nhau, nhưng phải cùng chủ đề, hoặc một bên ngắn, một bên dài. Thậm chí có thể sáng tạo hơn với một bên là ngọc trai và một bên là hoa tai chuỗi kim loại dài đến tận vai.

Ái Phương
#Xu hướng trang sức mới năm mới #Phụ kiện dễ phối đồ #Vòng tay cuff đa chất liệu #Trâm cài áo phong cách đa dạng #Trang sức layer cổ điển #Hoa tai tua rua nổi bật #Phong cách trang sức phá cách #Trang phục lễ hội và trang sức #Phối đồ thời trang sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục