Xu hướng trang sức chủ đạo sẽ phủ sóng làng thời trang những ngày đầu năm mới

HHTO - Bổ sung thêm trang sức là cách dễ nhất để thay đổi diện mạo mà không cần mua lại toàn bộ tủ đồ. Nếu bạn muốn trở nên mới mẻ hơn để đón một năm mới tưng bừng, hãy để mắt đến những món phụ kiện thú vị này. Chúng không chỉ đang đứng đầu xu hướng, mà còn cực kì dễ phối đồ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của trang phục chính là trang sức. Mục đích của chúng không phải là để trông đắt tiền hay gây ấn tượng, mà là để mang lại niềm vui và cơ hội thử nghiệm nhiều phong cách.

Vòng tay cuff cứng, kim loại, gỗ hoặc họa tiết nổi bật

Những chiếc vòng tay cuff bản lớn, chất liệu kim loại, gỗ, đá quý, hổ phách, thậm chí nhựa màu sắc, có thiết kế cấu ​​trúc uốn lượn đang được yêu thích và cực kì quen thuộc với các tín đồ thời trang. Dịp đón năm mới cùng những bữa tiệc tưng bừng là cơ hội để bạn thỏa sức sáng tạo với kiểu vòng này.

Chúng giúp bạn nổi bật nhưng không hề quá lố, mỗi loại chất liệu đồng điệu với từng phong cách. Ví dụ như vòng tay kim loại hợp với trang phục đơn giản, jeans và áo thun/áo sơmi. Chất liệu gỗ hoặc đá quý thì hợp với những chiếc đầm tơ lụa, voan mềm mại hoặc áo dài gấm. Với các nàng yêu thích sự phá cách và độc đáo, thì tha hồ mix & match chất liệu theo ý thích, hoặc đeo chúng chồng lên nhau, bất kể màu sắc, tính chất.

Trâm cài áo lớn

Trang sức cổ điển đang lên ngôi và trâm cài áo là một item không thể bỏ qua. Cùng một bộ trang phục, nhưng cài những chiếc brooch khác nhau sẽ mang đến những cảm giác thời trang khác nhau.

Nếu bạn muốn trông nữ tính, nhẹ nhàng thì ưu tiên những chiếc cài áo có hình hoa, ngọc trai hoặc lông vũ. Khi bạn muốn cá tính hơn thì những chiếc cài áo lạ mắt, thiết kế độc đáo sẽ làm tốt nhiệm vụ gây ấn tượng.

Vòng cổ dài, nhiều lớp

Phối layer trang sức là cách dễ dàng nhất để nâng cấp vẻ ngoài của bạn. Xu hướng hiện tại đang cho thấy những chiếc dây chuyền dài, thậm chí dài đến tận eo đang được yêu thích và đẩy mạnh.

Mặt dây chuyền vintage hoặc hơi hướng Bohemian, kết hợp với vòng cổ kim loại nhiều tầng, đan xen với ngọc trai hoặc đá màu sắc là gợi ý dễ thương dành cho bạn. Mang đến cho bạn vẻ ngoài cổ điển và một chút lộn xộn, xóa đi mọi suy nghĩ nhàm chán, đưa bạn bước qua một năm mới với tinh thần sôi động nhất.

Hoa tai tua rua kim loại, dáng dài

Hoa tai tua rua đã trở lại sau thời gian dài nhường sân cho khuyên tai tròn nhỏ xíu. Đính cườm, kim loại, hay móc xích đều đang rất được ưa chuộng. Chúng sẽ là điểm nhấn tinh tế cho trang phục của bạn, bất kể bạn đang mặc theo phong cách nào.

Với những nàng muốn phá cách và trở nên mới mẻ hơn, đừng ngại thử mỗi bên một chiếc hoa tai tua rua khác nhau, nhưng phải cùng chủ đề, hoặc một bên ngắn, một bên dài. Thậm chí có thể sáng tạo hơn với một bên là ngọc trai và một bên là hoa tai chuỗi kim loại dài đến tận vai.