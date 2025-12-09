Những đôi giày đa năng bạn nên ưu tiên mua sớm để phối trang phục hằng ngày

HHTO - Chúng ta không có thời gian và tiền bạc để sở hữu một lúc cả chục đôi giày, đủ các kiểu để phối với mọi bộ trang phục. Nhưng chỉ với bốn đôi giày kinh điển này, bạn có thể kết hợp với rất nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Giày bệt

Giày bệt ballerina về cơ bản là " mật mã gian lận" của các nàng siêu mẫu và Hoa hậu. Chúng là những đôi giày thoải mái để mang thường ngày, nên ưu tiên một đôi giày bệt màu trung tính như đen, be, hoặc màu hồng nhạt, chúng sẽ phù hợp với 90% quần áo trong tủ đồ của bạn.

Khi kết hợp chúng với quần jeans và áo phông, bạn có ngay một bộ trang phục thoải mái, thêm áo khoác da hoặc blazer bên ngoài nữa là lập tức trở nên sang trọng hơn. Giày bệt kết hợp với váy hoặc chân váy sẽ mang đến cho bạn bộ trang phục thanh lịch mà không cần nỗ lực.

Điều tuyệt vời nhất là chúng nhỏ gọn và đơn giản, có thể mang theo đi du lịch mà không sợ bị chiếm chỗ trong vali.

Giày lười

Giày lười giống như người bạn đồng hành có thể cùng bạn đi khắp mọi nơi, từ trường học đến văn phòng, quán cà phê, hay thậm chí là một bữa tiệc tối ngoài trời. Chúng mang lại cảm giác bóng bẩy, chỉn chu mà không quá lố như giày cao gót hay quá giản dị như giày thể thao. Giày lười như một sự cân bằng, đủ thanh lịch để làm nổi bật chiếc quần jeans của bạn và đủ thoải mái để làm dịu đi bộ vest vốn trang trọng.

Giày lười màu đen hoặc nâu cổ điển là lựa chọn hoàn hảo nhất, nó có sự linh hoạt tối đa, đáp ứng nhu cầu thay đổi phong cách của các nàng, từ phong cách học đường đến phong cách Punk Rock cool ngầu. Điểm cộng là chúng có thể xỏ vào và tháo ra dễ dàng, không cần dây buộc, có thể kết hợp cùng vớ để tạo thêm điểm nhấn.

Bốt cổ ngắn

Bốt cổ ngắn là một trong những kiểu giày cực kỳ dễ phối đồ. Chỉ cần phối với quần jeans, chân váy, hay mini dress,... là bạn đã sẵn sàng ra đường ngay lập tức. Chúng mang lại sự gọn gàng, một chút cá tính và cực kỳ linh hoạt cho trang phục hằng ngày. Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc làm sao để nổi bật, vì đôi bốt đã là một điểm nhấn ấn tượng.

Giày cao gót

Giày cao gót là phép màu kỳ diệu dành riêng cho các cô gái. Khi xỏ chân vào đôi giày cao gót, đột nhiên bạn sẽ có dáng người đẹp hơn, đôi chân dài hơn và sự tự tin hơn hẳn một phút trước.

Giày cao gót còn biến một bộ trang phục chỉ quần jeans và áo sơ mi thành trang phục xuống phố của các siêu mẫu và fashionista.

Tuy nhiên, mặt trái của chúng là đi lâu sẽ gây đau và kém thoải mái. Vì vậy, chỉ nên chọn giày cao gót cho những bữa tiệc dưới bốn tiếng, và tuyệt đối để chúng ở nhà khi đi du lịch.