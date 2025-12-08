Hai lần Hoa hậu Lương Thùy Linh bị "dìm dáng" khi chọn váy lụa đi dự tiệc cưới

HHTO - Trong hai "đám cưới hào môn" đình đám của showbiz Việt diễn ra gần đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đều khiến fan sắc đẹp phải "nói chuyện nhiều" khi lựa chọn váy lụa đi dự tiệc cưới.

Tại tiệc cưới của Tiên Nguyễn, Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện trong bộ váy lụa màu xanh oliu với kiểu dáng bất đối xứng, tay áo lệch bên và thân dưới cũng so le nhằm khoe một phần đôi chân dài.

Vì hôn lễ của Tiên Nguyễn khuyến khích khách mời mặc đồ dự tiệc sang trọng, nên rất nhiều mỹ nhân showbiz Việt đã chọn váy áo lộng lẫy, thướt tha.

Tuy nhiên, không ít khán giả nhận xét bộ váy không tôn dáng người mặc, chất liệu lụa bóng khiến Lương Thùy Linh nhìn có phần tròn trịa hơn bình thường trong khi nàng hậu vốn có vóc dáng cực chuẩn, kiểu dáng cũng trông già dặn với lứa tuổi của người mặc.

Trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng chọn bộ váy lụa màu nude kèm theo áo choàng xuyên thấu bên ngoài. Thiết kế này cũng bị khán giả nhận xét là giấu sạch vóc dáng thon thả của cô.

Thêm vào đó, Á hậu Đào Hiền cũng mặc trang phục giống hệt như Lương Thùy Linh. Từ kiểu dáng đến màu sắc, thậm chí kiểu tóc của hai người đẹp cũng hao hao nhau khi chọn tóc búi cao và thả hai lọn tóc mai mềm mại.

Mặc đụng hàng ở cùng sự kiện vốn là điều không người đẹp nào muốn gặp phải. Thế nên dù Lương Thùy Linh và Đào Hiền đã tách nhau ra, mỗi người ngồi một đầu bàn tiệc nhưng netizen vẫn nhận ra hai nàng hậu giống nhau đến bất ngờ.