Váy cưới xa xỉ của cô dâu Tiên Nguyễn gây choáng về giá tiền lẫn trọng lượng

HHTO - Ai cũng khen cô dâu Tiên Nguyễn lộng lẫy như nữ thần trong hôn lễ tối ngày 7/12, nhưng khi biết về sức nặng của bộ váy cưới thì mọi người còn kinh ngạc hơn.

Nếu như trong lễ đón dâu truyền thống, Tiên Nguyễn nền nã dịu dàng hết sức trong bộ áo dài may từ vải lụa tơ sen siêu hiếm thì đến tiệc cưới chính thức, tiểu thư hào môn lại lộng lẫy như công chúa của Hoàng gia châu Âu.

Tiên Nguyễn chọn mặc váy cưới đến từ nhà mốt xa xỉ Jimmy Choo. Đây là bộ váy được cô dâu đặt hàng riêng, được thiết kế theo ý tưởng và sở thích của Tiên Nguyễn. Bộ váy có phom dáng corset tôn đường cong người mặc, thân dưới xòe rộng bồng bềnh và đính kết hàng nghìn viên pha lê, đá quý tạo hiệu ứng bắt sáng dưới ánh đèn.

Theo ước tính, một bộ váy cưới may đo riêng theo tiêu chuẩn Haute Couture của Jimmy Choo có giá thành từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng. Netizen cho rằng thiết kế váy cưới của Tiên Nguyễn rất cầu kỳ, sử dụng chất liệu tinh xảo, cần nhiều nghệ nhân đính kết thủ công nên giá có thể chạm ngưỡng tiền tỷ.

Bộ váy này nặng tới 30 kg nên ngay trước tiệc cưới, cô dâu Tiên Nguyễn đã phải nhờ người mẫu Phan Linh hướng dẫn cách catwalk sao cho mượt mà, uyển chuyển trên lễ đường. Bởi nếu không tập luyện trước, Tiên Nguyễn sẽ rất khó di chuyển và giữ thăng bằng trong bộ váy cồng kềnh và siêu nặng này, chưa kể cô còn đi giày cao gót.

Ảnh: Ngôi Sao

Tuy chỉ kịp tập luyện gấp rút do lịch trình bận rộn nhưng Tiên Nguyễn vẫn có màn bước lên lễ đường vô cùng ấn tượng trong bộ váy cưới hoành tráng nhất nhì V-Biz. Nhiều cô dâu cũng ưa chuộng kiểu váy công chúa lộng lẫy, nhưng chắc hẳn thiết kế của Tiên Nguyễn vẫn dẫn đầu về độ đắt giá cũng như đính kết cầu kỳ.