Gợi ý cách kết hợp quần áo đơn giản nhưng vẫn thể hiện chất thời trang riêng

HHTO - Thứ mà chúng ta muốn không chỉ đơn giản là đẹp, mà còn phải cảm thấy thoải mái và dễ dàng. Tuy nhiên, những bộ trang phục đẹp thì đôi khi không thoải mái, còn bộ nào dễ chịu dễ mặc thì lại đơn điệu. Làm sao để cân bằng cả hai mà không cần phối quá phức tạp, dưới đây là gợi ý.

Áo blazer dáng rộng kết hợp hoàn hảo với váy maxi bó sát

b736e5b71464257cbcdf2fe17e9b54ea.jpg

Váy maxi dài, có chất thun co giãn giúp ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu chỉ mặc đơn độc chiếc váy maxi thì hơi thường, hãy khoác thêm áo blazer dáng rộng, form cứng cáp để tăng vẻ thời thượng cho bộ trang phục.

7f0dac386c55aec5b55b609165249440.jpg

Giày thể thao hoặc bốt da cổ thấp, đế vuông sẽ giúp bạn trông sang trọng và thời trang hơn. Đừng quên bổ sung chiếc túi để tổng thể diện mạo của bạn đạt điểm tối đa.

Một chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản bỗng sang hơn khi mặc với áo kẻ sọc

white-jean-skirt-outfit-emmahill.png

Váy ngắn màu trắng đang trên đà trở lại xu hướng, chúng rất dễ mua ở bất kỳ đâu với mức giá “bình dân học vụ”. Điều bất ngờ là chiếc váy này có thể trở nên sang trọng như được treo trong tủ đồ của một cô tiểu thư, nếu bạn kết hợp nó với áo kẻ sọc ngang.

4651c41a67637fbaaf188928c81e0110.jpg

Bộ đôi này đơn giản thật đấy, nhưng nó khiến vẻ ngoài của bạn thăng hạng một cách tinh tế, trông như vừa bước xuống từ một chiếc du thuyền vòng quanh châu Âu.

Mặc áo phông đen với quần jeans xanh dáng rộng

65108652edcd73e3823c96d53d7997c0.jpg

Như bạn có thể thấy, quần jeans ống rộng màu xanh blue cổ điển đang là xu hướng chủ đạo của mùa cuối năm. Thông thường chúng ta hay kết hợp với áo phông hoặc sơ mi trắng, nhưng nay hãy thay thế nó bằng áo phông đen cơ bản.

Vào mùa lạnh, màu đen khiến mọi thứ trông sang trọng và ấn tượng hơn. Với lại, khi phối layer cùng áo khoác và khăn choàng, áo phông màu đen không bị chìm lỉm, mà còn tạo chiều sâu cho bộ trang phục.

Áo phông sáng màu với chân váy xếp ly ngắn

aesthetic-old-money-styles-11.png

Áo phông trắng không kết hợp cùng quần jeans nữa thì để làm gì? Câu trả lời là để phối cùng các kiểu chân váy xếp ly ngắn, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã, nhưng cũng không kém phần trẻ trung năng động.

88a11802f1347f47ecbe9570638967f6.jpg

Áo phông trắng in chữ hoặc họa tiết đơn giản càng là ý kiến hay, chúng khiến trang phục của bạn có điểm nhấn hơn và trông vui tươi hơn, phù hợp với không khí lễ hội cuối năm.

Ái Phương
