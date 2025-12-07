Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Cosmo 2025: Dàn thí sinh mang không khí lễ hội carnival đến Đà Lạt

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Màn trình diễn các Trang phục Diễu hành (Carnival Costume) đến từ những thí sinh Miss Cosmo 2025 là sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm lớn trong hành trình Miss Cosmo 2025 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây cũng là hoạt động mang dấu ấn đặc trưng của cuộc thi.

Nằm trong chuỗi hoạt động tại Đà Lạt, Lâm Đồng, đêm trình diễn Trang phục Diễu hành (Carnival Costume) của Miss Cosmo 2025 đã diễn ra với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lấy cảm hứng từ tinh thần lễ hội, sân khấu trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hoá đặc trưng từ nhiều quốc gia trên thế giới.

peru.jpg
costa-rica.jpg﻿
malta.jpg
malaysia.jpg

Phần thi Carnival Costume được tổ chức trong hai đêm nhằm giúp thí sinh có thời gian chuẩn bị tốt nhất. Đêm thi đầu tiên diễn ra vào ngày 5/12, đêm thi thứ hai được tổ chức vào ngày 7/12 nằm trong chương trình Bế mạc Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025, đồng thời Ban Tổ chức sẽ công bố Top 15 trình diễn Trang phục Diễu hành xuất sắc.

vietnam.jpg
venezuela.jpg
us-virgin-islands.jpg
macau-china.jpg

Các thí sinh mang đến những bộ Trang phục Diễu hành rực rỡ, lấy cảm hứng từ tinh thần lễ hội và bản sắc riêng của từng quốc gia. Mỗi thiết kế kể một câu chuyện thị giác sinh động thông qua phom dáng ấn tượng, cách xử lý chất liệu hiện đại và khả năng trình diễn đầy cảm xúc, tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa thế giới giữa không gian Đà Lạt. Thông qua những thiết kế, các thí sinh mong muốn mang câu chuyện và văn hóa của mình vươn ra thế giới.

nigeria.jpg
hong-kong-china.jpg
guatemala.jpg
namibia.jpg

Bên cạnh sự đầu tư của trang phục, thần thái và kỹ năng trình diễn của dàn người đẹp Quốc tế cũng góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ. Từ những bước catwalk tự tin, giàu biểu cảm đến khả năng kết nối cảm xúc với khán giả, mỗi đại diện đã đưa bản sắc quốc gia của mình bằng ngôn ngữ thời trang gần gũi và đầy tự hào.

mexico.jpg
india.jpg﻿
germany.jpg
dr-congo.jpg
1470.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
