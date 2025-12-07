Hoa hậu Thiên Ân được đề cử tham gia Miss Grand International mùa All Star?

HHTO - Fan sắc đẹp đang rất tò mò về Miss Grand International mùa All Star với rất nhiều điều mới lạ. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là cái tên được netizen nhắc đến nhiều nhất, nàng hậu liệu có tham gia?

Chủ tịch Nawat của Miss Grand International luôn có rất nhiều chiêu trò gây chú ý và mới đây, trang chủ cuộc thi nhan sắc này đã thông báo về phiên bản đặc biệt Miss Grand International All Star. Mùa thi này sẽ mời các người đẹp từng là ứng cử viên sáng giá của các cuộc thi nhan sắc thuộc BIG6 nhưng chưa giành được thứ hạng cao, để lại nhiều tiếc nuối.

Miss Grand International All Star sẽ khởi tranh đầu năm 2026.

Đây sẽ là cơ hội để các thí sinh tỏa sáng, thực hiện được ước mơ giành vương miện của mình. Tuy mang tên là Miss Grand International All Star nhưng các mỹ nhân từng tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế khác vẫn được chào đón chứ không khoanh vùng trong Miss Grand International.

Netizen đề cử Hoa hậu Thiên Ân đi thi.

Khi biết tin về phiên bản đặc biệt này, netizen Việt đã đề cử Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tham gia. Cô từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2022 nhưng tiếc rằng chỉ dừng chân ở Top 20. Sau 3 năm, nhan sắc cũng như kỹ năng trình diễn của Thiên Ân đã thăng hạng đáng kể, được khen là xinh đẹp hơn trước nhiều nên cư dân mạng cho rằng nếu thi Hoa hậu lần nữa, Thiên Ân sẽ có thứ hạng cao hơn.

Nhưng cô đã khéo léo từ chối mùa thi này.

Nhưng mới đây, khi được hỏi về Miss Grand International All Star thì Thiên Ân khéo léo khẳng định rằng cô sẽ nhường cơ hội tham gia cho người khác phù hợp và có tiềm năng hơn. Bởi hiện giờ, Miss Grand Vietnam 2022 đang tập trung cho diễn xuất, muốn đầu tư thời gian tâm trí cho các vai diễn mới chứ không có kế hoạch thi nhan sắc lần nữa. Nhưng Thiên Ân cũng không quên khán giả đã quan tâm, yêu mến và đề cử cô đến với Miss Grand International All Star và mong được mọi người ủng hộ trên hành trình làm diễn viên.