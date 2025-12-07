Những màn xuất hiện độc lạ nhất Đêm Hội Gào Thét: Quần của Lưu Vũ Ninh gây sốc

HHTO - Lưu Vũ Ninh quả là biết cách chơi trội khi ai cũng phải sửng sốt khi nhìn vào trang phục thảm đỏ của anh.

Đêm Hội Gào Thét quy tụ dàn ngôi sao đình đám của showbiz Hoa ngữ, ai cũng ăn vận lung linh nhất có thể nhưng vẫn có những người chơi trội, khiến khán giả không ngừng bàn tán về set đồ của mình. Lưu Vũ Ninh chính là trường hợp ấy.

Nếu chỉ nhìn phía trên, netizen đều khen Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng nhìn chẳng khác gì tổng tài cùng cô vợ bé nhỏ mà truyện ngôn tình vẫn miêu tả. Nhưng đến khi nhìn xuống chiếc quần màu tím của Lưu Vũ Ninh thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Rất ít nghệ sĩ mặc đồ tím lịm lên thảm đỏ, còn là nam giới giữa thì càng hiếm hoi.

Thường thì các nghệ sĩ sẽ đi riêng lẻ hoặc đi thành đôi, nhưng Ngao Thụy Bằng, Lý Lan Địch và Thẩm Vũ Khiết lại tạo thành “chuyện ba người”. Cả ba đóng chung phim Triều Tuyết Lục, trong đó Thẩm Vũ Khiết đóng vai em gái của Ngao Thụy Bằng, liên tục ghép đôi anh trai với Lý Lan Địch.

Nhưng trong phim mới Bề Tôi Trung Thành, Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết lại nên duyên khiến cho cư dân mạng bối rối cực độ không biết nên khen Ngao Thụy Bằng đẹp đôi với ai.

Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đẹp không tì vết khi xuất hiện cạnh nhau để quảng bá cho phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa. Nhưng khi Vương Sở Nhiên đang có khoảnh khắc nhí nhố, Thừa Lỗi nhìn thấy và cười lăn cười bò khiến cho nữ diễn viên ngượng ngùng ra mặt.

Đêm Hội Gào Thét có rất nhiều mỹ nam nhưng Trương Lăng Hách là người bận rộn nhất. Bởi anh có tới ba “đối tượng” để netizen ghép đôi là Bạch Lộc, Vương Sở Nhiên và Điền Hi Vi.

Bạch Lộc được cho là bạn gái tin đồn của Trương Lăng Hách nhưng đã chia tay từ đầu năm 2025. Vương Sở Nhiên đóng chung với nam diễn viên trong phim ngôn tình Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Còn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách có phim Trục Ngọc đang chờ lên sóng nhưng hai diễn viên chính bị cho là có mâu thuẫn nặng nề.