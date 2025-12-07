Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Tiểu Vy gặp sự cố oái oăm khi tự làm đẹp, nhan sắc hiện tại ra sao?

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Hoa hậu Tiểu Vy vừa than trời vì gặp sự cố khi tự làm đẹp cho mình, nhưng phản ứng của khán giả thì lạ lắm!

tieu-vy-4.jpg

Dù đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam được 7 năm nhưng Hoa hậu Tiểu Vy vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với gương mặt chạm ngưỡng tỷ lệ vàng và được khán giả gọi là “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Cùng với tính cách thân thiện hoạt bát, Tiểu Vy luôn là tâm điểm gây chú ý ở những nơi cô xuất hiện.

tieu vy (13).jpg
tieu vy (12).jpg

Tiểu Vy cũng là nàng hậu hiếm hoi sẵn sàng khoe mặt mộc, khi thường quay clip hoặc chụp ảnh khi mới ngủ dậy, đi tập thể thao và để lộ gương mặt chưa hề trang điểm. Thế nhưng cô vẫn ghi điểm với đường nét cân đối hài hòa, làn da trắng mịn màng và luôn nằm trong danh sách “mỹ nhân mặt mộc” của V-Biz.

tieu-vy-2.jpg

Ấy thế mà mới đây, Tiểu Vy đã rơi vào hoàn cảnh éo le, không tự tin vào diện mạo của mình. Nàng hậu tâm sự rằng bao nhiêu năm tự cạo chân mày nhưng lần này đã chẳng may gặp sự cố, bên mỏng bên dày và còn bị lệch.

tieu-vy-1.jpg
tieu-vy-5.jpg

Có lẽ vì lông mày thiếu cân xứng nên trong buổi ra mắt phim 96 Phút Sinh Tử, Tiểu Vy đã thả mái che một bên lông mày. Rất hiếm khi Hoa hậu Việt Nam 2018 để tóc mái, lại còn xõa một bên nên nhìn càng lạ lẫm, khác biệt so với hình ảnh thường thấy của cô.

tieu-vy-6.jpg
tieu-vy-7.jpg

Sau khi chuyển hướng đóng phim, Tiểu Vy vừa thử sức với vai trò mới: Lồng tiếng phim. Nàng hậu đã góp giọng cho phim hành động 96 Phút Sinh Tử và tiết lộ rằng cô rất run và hồi hộp trong phòng thu, nói câu nào phải thu âm lại câu đó. Nhưng Tiểu Vy rất hào hứng vì học thêm được một kỹ năng mới, càng làm càng thấy yêu thích công việc này.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Tiểu Vy #Tiểu Vy nhan sắc #Tiểu Vy lông mày #96 phút sinh tử

