3 tạo hình vạn người chê của phim cổ trang Hoa ngữ 2025: Mỹ nam cũng chịu thua

Với phim cổ trang, tạo hình nhân vật là một yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của phim. Ấy thế mà năm 2025 có những tạo hình thê thảm đến mức khán giả vừa nhìn đã không muốn xem.

Những tưởng 2025 sẽ là năm bùng nổ của Thành Nghị khi anh có tới ba dự án lần lượt ra mắt. Nhưng Phó Sơn Hải cùng Thiên Địa Kiếm Tâm đều không thành công như mong muốn, thậm chí tạo hình của Thành Nghị trong phim Phó Sơn Hải còn bị chê trách cực nhiều.

Nam diễn viên được ê-kíp cho mặc những bộ đồ vải mềm mại mỏng manh với tông màu ngọt ngào như hồng nhạt, xanh nhạt. Kết quả là netizen ngỡ Thành Nghị đang làm một chàng trai cải trang thành phụ nữ. Mặc đồ tha thướt chưa đủ, trang phục của Thành Nghị còn có gắn thêm rất nhiều đồ trang sức, dây kim loại lấp lánh điệu đà.

Trong một số cảnh quay cận, nam diễn viên lộ lớp trang điểm khá đậm nên đôi môi đỏ rực, móng tay được sơn phủ bóng khiến người xem không thể hình dung đây là một chàng đại hiệp.

La Vân Hi cũng chung cảnh ngộ với Thành Nghị, khi nam diễn viên có lớp trang điểm siêu đậm trong phim Thủy Long Ngâm. Netizen đồng loạt nhận xét La Vân Hi trang điểm kỹ hơn cả nữ chính, rồi tiền trả cho phần hóa trang của La Vân Hi trong phim này phải nhiều hơn cả dàn nữ chính, nữ phụ cộng lại.

Đến những cảnh quay cận La Vân Hi, ai cũng thấy rõ lớp phần dày, chiếc mũi được đánh khối rõ, mắt kẻ vẽ cầu kỳ. Nhiều người thấy tiếc nuối vì tạo hình này quá lòe loẹt, che mờ cả vẻ đẹp nguyên bản vốn rất ổn của La Vân Hi. Thậm chí khán giả sẽ mải chú ý đến lớp trang điểm mà quên xem anh diễn xuất như thế nào, tình tiết phim ra sao.

Quý Nữ (Nhạn Hồi Thì) dù ăn khách nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì nam chính Tân Vân Lai trở thành lỗ hổng ngoại hình của phim. Bản thân Tân Vân Lai đã không phải đẹp kiểu mỹ nam, lại thêm trang phục tối màu, tóc giả quá lộ nên bị cho là không hợp với phim cổ trang. Thậm chí nhiều người còn than phiền rằng vì kịch bản Quý Nữ hấp dẫn nên họ đành cố "chịu đựng nam chính".

Đã không có diện mạo mỹ nam để khán giả chỉ cần ngắm không cần xem diễn xuất, Tân Vân Lan còn mang gương mặt không cảm xúc suốt cả phim, khiến người xem thấy anh giống như một khúc gỗ, hoàn toàn không hiểu nhân vật của anh đang suy nghĩ gì.