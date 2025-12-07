Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

AAA 2025: Park Bo Gum bận rộn, "mẹ của IU" lộ thân phận "fan mom" CORTIS

HHTO - Khác với mảng âm nhạc bổ sung 1 hạng mục Daesang, Asia Artist Awards - AAA 2025 giữ nguyên số hạng mục Daesang ở mảng phim nhưng phân thêm nhánh để trao tổng 5 chiếc cúp.

Bước qua năm thứ 10, AAA 2025 nâng cấp khâu tổ chức nhưng khoản "đẻ giải - chia đều" ai đến là có cúp vẫn vậy. Đây không phải lễ trao giải duy nhất làm điều này. Khán giả đã quen bởi nghệ sĩ xuất hiện trình diễn, ngồi theo dõi cả buổi mà ra về tay không "tủi thân". Chỉ cần trao đúng người đúng giải sẽ không có tranh cãi.

2025120700253732876-1.jpg

Daesang "Nghệ sĩ của năm" thuộc về IU với màn thể hiện 2 vai Ae Sun - Geum Myeong xuất sắc trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Cô cũng mang về 5 chiếc cúp khác ở cả mảng phim và âm nhạc tại AAA 2025, gồm: Cặp đôi đẹp nhất (Best Couple - với Park Bo Gum), Nghệ sĩ xuất sắc (Best Artist), Nghệ sĩ solo huyền thoại (Legendary Solo), Fabulous Award, Hot trend Award.

screenshot-2025-12-06-205407.png
Nhân kỷ niệm 10 năm, AAA 2025 bổ sung hiệu ứng đặc biệt cho 2 cúp Daesang được trao cuối cùng ở phim và âm nhạc. Stray Kids﻿ có pháo giấy to đùng thì IU nhận cúp "Nghệ sĩ của năm" trong pháo hoa rực rỡ.
when-live.jpg
"Nhà quýt" có 6 đại diện tham gia AAA 2025, ai cũng có chiếc cúp của mình. Nhưng điều khán giả để tâm hơn là tương tác gần gũi của họ khi được xếp ngồi cạnh nhau suốt buổi lễ.
moon-sori.jpg

Moon So Ri - Ae Sun trung niên, mẹ của "cục vàng" IU được xướng tên ở hạng mục Daesang "Nữ diễn viên của năm" (Best Actress of the Year). Trong bài phát biểu, cô bày tỏ mình rất vui vì được mời tham dự và cũng như khán giả có mặt ở đây, ngóng chờ phần trình diễn của các thần tượng. Moon So Ri hạnh phúc bày tỏ mình là fan của CORTIS khiến hội "fan chị (mẹ)" toàn mạng nức nở.

yoona-4.jpg

Giữ nguyên 3 hạng mục Daesang nhưng AAA 2025 phân nhánh cho 2 hạng mục "Nam/ nữ diễn viên của năm" thành 2 mục OTT và truyền hình. "Ngự trù của bạo chúa" Yoona nhận được Daesang ở mảng truyền hình, cùng hạng mục với Moon Sori. Cô cũng được vinh danh ở hạng mục "Nghệ sĩ xuất sắc" (Best Artist) và "Ngôi sao châu Á" (Asia Star).

2025120623222986633-5.jpg
2025120623222986633-6.jpg

"Hắc - bạch công tử" nhận Daesang "Nam diễn viên của năm" là Lee Junho và Park Bo Gum. Junho đã cảm ơn các thành viên của Gia Đình Bão Tố, sự ủng hộ của khán giả, người hâm mộ giúp mình mang về tổng 4 chiếc cúp từ AAA 2025.

Lee Junho vừa nhận giải liên tục vừa làm MC có lẽ cũng không (trông) bận rộn bằng Park Bo Gum. Nếu không "quẩy" theo các phần trình diễn thì fan lại thấy anh đi "tám" với mọi người, để ý mở nước giúp Yoo Jung, đưa đồ, chỉnh váy giúp IU, chụp ảnh giúp Yoona...

Anh nhận 5 giải thưởng nhưng bất ngờ nhất là chiếc cúp "Cặp đôi huyền thoại" (Legendary Couple), trao cho anh cùng Kim Yoo Jung với màn sánh đôi trong Mây Họa Ánh Trăng vào 9 năm trước. Chủ nhân của 2 cúp cặp đôi trong cùng 1 đêm tại cùng 1 lễ trao giải là điều hiếm có.

ava-83.png
Park Bo Gum bận rộn nhận giải, chăm chút cho 2 "người tình màn ảnh" IU - Kim Yoo Jung tạo thành chuỗi khoảnh khắc đáng nhớ tại AAA năm nay.

Kết quả AAA 2025 (mảng phim)

Nghệ sĩ của năm hạng mục diễn viên (Artist of the Year): IU

Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm (Best Actress of the Year): Moon So Ri (OTT), Yoona (TV)

Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm (Best Actor of the Year): Park Bo Gum (OTT), Lee Junho (TV)

Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best Artist): Park Bo Gum, Lee Jun Hyuk, Lee Junho, Yoona, Kim Yoo Jung, Uhm Jiwon, Moon So Ri, Sato Takeru

Diễn viên xuất sắc nhất (Best Actor/ Best Actress): Lee Hyeri, Cha Joo Young, Lee Jun Young, Choo Young Woo

Cặp đôi xuất sắc nhất (Best Couple): Park Bo Gum - IU

Cặp đôi huyền thoại (Legendary Couple): Park Bo Gum - Kim Yoo Jung

Tân binh của năm (Rookie of the Year): Park Yoon Ho

Làn sóng mới (New Wave): Yunho (ATEEZ)

Nhạc phim xuất sắc nhất (Best OST): HUNTR/X - GOLDEN (KPop Demon Hunters)

Scene Stealer: Choi Dae Hoon

Fabulous Award: Lee Junho, IU

Ngôi sao Châu Á (Asia Star): Lim Yoona, Satoh Takeru

Diễn viên Châu Á: Park Bo Gum

Biểu tượng của AAA (AAA Icon): Choo Young Woo

Emotive Award: Kang You Seok

Hiện tượng của năm (Hot Trend Award): IU

Lựa chọn hàng đầu (Best Choice): Lee Yi Kyung

Nghệ sĩ được yêu thích nhất (Popularity Award): Lee Junho, Kim Hye Yoon, Stray Kids, Yuqi (i-dle), NiziU, Lim Young Woong

Kết quả hạng mục âm nhạc tại link bên dưới:

cover-1.jpg
Sam
#AAA 2025 #AAA #kết quả AAA 2025 #kết quả AAA #IU #Park Bo Gum #Kim Yoo Jung #Moon So Ri #Lee Junho #Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt #Yoona #Ngự trù của bạo chúa

