AAA 2025: Tương tác đáng yêu của Park Bo Gum - IU xứng danh "cặp đôi đẹp nhất"

HHTO - Xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ AAA 2025 (Asia Artist Awards 2025), cặp đôi "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" lập tức chiếm trọn spotlight. Khoảnh khắc đôi bạn Park Bo Gum - IU sánh bước trên thảm đỏ khiến fan hưởng ứng nhiệt tình, mở màn cho một đêm đầy cảm xúc và loạt khoảnh khắc đáng yêu tại AAA năm nay.

Với thành công lớn của bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines), AAA 2025 không thể thiếu sự có mặt của dàn diễn viên bộ phim. Park Bo Gum và IU đồng hành từ thảm đỏ đến lễ chính, tạo ra đầy ắp khoảnh khắc "rung rinh".

Đại gia đình Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có mặt tại AAA 2025.

Netizen còn ví Park Bo Gum và IU tựa như royal couple (cặp đôi hoàng gia) của AAA năm nay.

Bước vào khu vực nghệ sĩ, cặp đôi tiếp tục gây sốt với những tương tác dễ thương. IU thoải mái nhún nhảy theo nhạc, Park Bo Gum ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng theo (cre: jjjeong918).

Khi IU "xìu mood", Park Bo Gum đã nhanh nhẹn kéo tay cô bạn lên để cùng hưởng ứng cho nghệ sĩ đang biểu diễn. Anh để ý đến cô, đỡ tay cô khi di chuyển hay chỉnh/ nâng váy giúp IU.

Đến phần trao giải, không khí trong khán phòng bắt đầu "nóng" hơn khi mọi người đoán xem Best Couple (Cặp đôi của năm) sẽ gọi tên ai. Và lúc MC công bố giải thưởng thuộc về IU và Park Bo Gum, khán giả bùng nổ. Đây cũng là kết quả mà nhiều khán giả đoán ra sớm, nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt suốt thời gian qua đã tạo hiệu ứng lớn nhờ câu chuyện ấm áp, chân thực, nhân văn.

Park Bo Gum gửi lời tri ân chân thành đến khán giả toàn cầu vì đã yêu thương bộ phim và chia sẻ rằng anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong các dự án tương lai. Ngay sau đó, IU chia sẻ: “Tôi thật sự biết ơn khi được nhận giải Best Couple cùng Bo Gum. Cảm ơn tất cả khán giả đã yêu thương bộ phim "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt". Và đặc biệt, cảm ơn Bo Gum". Park Bo Gum bật cười thích thú đáp lại: “Cảm ơn” làm cả sân vận động càng hò reo hơn nữa.

Park Bo Gum cười tươi rói khi nghe cô bạn dành lời cảm ơn tới mình.

Cả hai còn song ca 1 đoạn của ca khúc A love story of a country boy - nhạc phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Không chỉ có những khoảnh khắc đáng yêu giữa Park Bo Gum và IU, mà "gia đình nhà quýt" cũng có những tương tác gây sốt. IU và tiền bối Moon So Ri đã cùng tái hiện lại câu thoại và động tác đặc trưng "너무 좋아/Nomu choa (Em thích lắm!)" trong phim. Hai nữ diễn viên còn tích cực chụp ảnh tại lễ trao giải, thể hiện tình cảm thân thiết ngoài đời.

Câu thoại được lặp lại nhiều lần của nhân vật Aesun từ lúc còn trẻ cho những năm tháng trung niên.

(cre: wyjc516)

Ngoài giải thưởng trên, Park Bo Gum và IU cũng nhận những giải thưởng lớn khác tại AAA 2025. Đây là thành quả ngọt ngào sau bao nhiêu cố gắng của cả hai và của cả đoàn phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khi đã nỗ lực tạo ra một tác phẩm xuất sắc, lay động trái tim của biết bao khán giả.