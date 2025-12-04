BLACKPINK - Stray Kids tương tác: Lisa Felix, Jisoo Hyunjin là "cặp bài truyền thông"

HHTO - Dù không có nhiều dịp đứng chung sân khấu nhưng mỗi lần có thành viên BLACKPINK và Stray Kids vô tình "chạm sóng" là cư dân mạng xã hội lại được phen "nói chuyện nhiều".

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộn ràng khi loạt khoảnh khắc tương tác giữa BLACKPINK và Stray Kids bất ngờ được "đào" lại. Dù không thường xuyên xuất hiện chung khung hình, mỗi lần hai nhóm chạm mặt đều đủ sức tạo thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Trong 4 thành viên BLACKPINK, Lisa có lẽ là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Stray Kids nhất. Tình bạn thân thiết giữa em út BLACKPINK và trưởng nhóm Stray Kids - Bang Chan đã được cộng đồng fan K-Pop biết đến từ lâu.

Bang Chan từng chia sẻ cả hai quen biết từ thời còn là thực tập sinh.

Bên cạnh đó, Lisa còn được bắt gặp nhiều lần xuất hiện cùng Felix. Là đồng đại sứ của một thương hiệu thời trang cao cấp, lại thường gặp nhau tại các sự kiện chung, những khoảnh khắc tương tác dễ thương của hai chị em luôn khiến fan thích thú. Không chỉ vậy, "cỗ máy nhảy" nhà BLACKPINK còn từng diện một món đồ từ ATiiSSU - thương hiệu mà Felix làm đại sứ.

Lisa và Felix hội ngộ ở sự kiện của LV tối 3/12 tại Hàn Quốc, gây sốt cõi mạng với khoảnh khắc feel theo điệu nhạc cùng dàn sao.

Những bức ảnh chụp chung được cả hai chia sẻ mỗi dịp gặp mặt.

Màn hóa thân thành "phó nháy" của Lisa và Felix tại Paris Fashion Week hồi đầu tháng 10 năm nay khiến cõi mạng náo loạn vì đáng yêu, gần gũi.

Năm 2024, trong concert "dominATE" tại Seoul (Hàn Quốc) của Stray Kids, Lisa bất ngờ xuất hiện, đăng tải ảnh và video ghi lại cảnh cô cổ vũ cho Bang Chan cùng các thành viên. Nữ thần tượng cũng ở lại chụp ảnh lưu niệm sau buổi diễn.

Trước khi xuất hiện bức ảnh Lisa và các thành viên Stray Kids, Jennie cũng từng gây chú ý với bức hình chụp chung cùng 8 chàng trai nhà JYP tại Met Gala 2024. Giọng ca like JENNIE khi ấy diện váy màu xanh coban, nổi bật giữa “rừng trai đẹp”.

Jennie trở thành "hoa giữa rừng gươm" khi chụp cùng Stray Kids.

Sau Lisa và Jennie, Jisoo là thành viên tiếp theo có khoảnh khắc bên 3/8 thành viên Stray Kids. Nếu Lisa - Felix là "cặp bài trùng mới nổi" của nhà LV thì "cặp bài truyền thông" của Cartier gọi tên Jisoo - Hyunjin. Đầu năm 2024, Jisoo và Hyunjin cùng được mời tham dự buổi khai mạc triển lãm Crystallization of Time của Cartier tại Seoul. Gần đây nhất, tại buổi tiệc cuối năm Cartier 2025, cả hai lại đứng cạnh nhau. Các hình ảnh và video từ sự kiện này được dân mạng xuýt xoa vì visual "tràn màn hình".

Bộ đôi Đại sứ toàn cầu "gấp đôi visual" khi đứng cạnh nhau.

Fan say ánh mắt Hyunjin nhìn Jisoo.

Bên cạnh việc cùng là đại sứ Cartier với Hyunjin, Jisoo còn có dịp xuất hiện cùng Felix và Lee Know tại show Tommy Hilfiger Xuân Hè 2025 trong khuôn khổ New York Fashion Week. Đây là lần hiếm hoi một thành viên BLACKPINK và nhiều thành viên Stray Kids cùng có mặt tại một show thời trang quốc tế. Dù không có ảnh chụp chung, cư dân mạng vẫn tinh mắt soi ra khoảnh khắc chị cả nhà "Hắc Hường" trò chuyện vui vẻ với thành viên từ nhóm nhạc Gen 4.

Khoảnh khắc Felix cười "out nét" khiến cư dân mạng tò mò câu chuyện mà hai người đang trò chuyện.

Là hai nhóm nhạc nổi tiếng thuộc 2 thế hệ đến từ 2 công ty giải trí lớn có mối quan hệ thân thiết, mỗi lần BLACKPINK và Stray Kids xuất hiện cùng nhau đều trở thành cơn sốt truyền thông.