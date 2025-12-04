BLACKPINK - Stray Kids tương tác: Lisa Felix, Jisoo Hyunjin là "cặp bài truyền thông"

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộn ràng khi loạt khoảnh khắc tương tác giữa BLACKPINK và Stray Kids bất ngờ được "đào" lại. Dù không thường xuyên xuất hiện chung khung hình, mỗi lần hai nhóm chạm mặt đều đủ sức tạo thành chủ đề bàn luận sôi nổi.
Trong 4 thành viên BLACKPINK, Lisa có lẽ là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Stray Kids nhất. Tình bạn thân thiết giữa em út BLACKPINK và trưởng nhóm Stray Kids - Bang Chan đã được cộng đồng fan K-Pop biết đến từ lâu.
Bên cạnh đó, Lisa còn được bắt gặp nhiều lần xuất hiện cùng Felix. Là đồng đại sứ của một thương hiệu thời trang cao cấp, lại thường gặp nhau tại các sự kiện chung, những khoảnh khắc tương tác dễ thương của hai chị em luôn khiến fan thích thú. Không chỉ vậy, "cỗ máy nhảy" nhà BLACKPINK còn từng diện một món đồ từ ATiiSSU - thương hiệu mà Felix làm đại sứ.
Năm 2024, trong concert "dominATE" tại Seoul (Hàn Quốc) của Stray Kids, Lisa bất ngờ xuất hiện, đăng tải ảnh và video ghi lại cảnh cô cổ vũ cho Bang Chan cùng các thành viên. Nữ thần tượng cũng ở lại chụp ảnh lưu niệm sau buổi diễn.
Trước khi xuất hiện bức ảnh Lisa và các thành viên Stray Kids, Jennie cũng từng gây chú ý với bức hình chụp chung cùng 8 chàng trai nhà JYP tại Met Gala 2024. Giọng ca like JENNIE khi ấy diện váy màu xanh coban, nổi bật giữa “rừng trai đẹp”.
Sau Lisa và Jennie, Jisoo là thành viên tiếp theo có khoảnh khắc bên 3/8 thành viên Stray Kids. Nếu Lisa - Felix là "cặp bài trùng mới nổi" của nhà LV thì "cặp bài truyền thông" của Cartier gọi tên Jisoo - Hyunjin. Đầu năm 2024, Jisoo và Hyunjin cùng được mời tham dự buổi khai mạc triển lãm Crystallization of Time của Cartier tại Seoul. Gần đây nhất, tại buổi tiệc cuối năm Cartier 2025, cả hai lại đứng cạnh nhau. Các hình ảnh và video từ sự kiện này được dân mạng xuýt xoa vì visual "tràn màn hình".
Bên cạnh việc cùng là đại sứ Cartier với Hyunjin, Jisoo còn có dịp xuất hiện cùng Felix và Lee Know tại show Tommy Hilfiger Xuân Hè 2025 trong khuôn khổ New York Fashion Week. Đây là lần hiếm hoi một thành viên BLACKPINK và nhiều thành viên Stray Kids cùng có mặt tại một show thời trang quốc tế. Dù không có ảnh chụp chung, cư dân mạng vẫn tinh mắt soi ra khoảnh khắc chị cả nhà "Hắc Hường" trò chuyện vui vẻ với thành viên từ nhóm nhạc Gen 4.
Là hai nhóm nhạc nổi tiếng thuộc 2 thế hệ đến từ 2 công ty giải trí lớn có mối quan hệ thân thiết, mỗi lần BLACKPINK và Stray Kids xuất hiện cùng nhau đều trở thành cơn sốt truyền thông.