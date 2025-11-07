Lisa BLACKPINK sẽ trở thành “Công chúa tóc mây” của Disney, thực hư thế nào?

HHTO - Một số nguồn tin cho biết Disney đang khởi động lại dự án chuyển thể live-action cho phim hoạt hình “Tangled”. Và người được nhắm đến cho vai “công chúa tóc mây” Rapunzel là Lisa - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK.

Đầu tháng 4 năm nay, sau thất bại thảm hại cả về doanh thu lẫn danh tiếng của Snow White bản live-action, có thông tin cho biết kế hoạch thực hiện bản live-action cho Tangled (Công Chúa Tóc Mây) đã bị hoãn lại. Có lẽ sau hơn nửa năm “nghỉ ngơi”, Disney đã phục hồi ý chí và quyết định khởi động lại Tangled bản live-action.

Scarlett Johansson được cho sẽ đóng vai Gothel.

Trước đó, Tangled bản live-action được cho sẽ do đạo diễn Michael Gracey của The Greatest Showman đảm nhận. Gần đây, có thêm thông tin rằng “Góa phụ đen” Scarlett Johansson đang được cân nhắc cho vai Gothel - người mà Rapunzel coi là mẹ nhưng thực chất lại là người đã giam cầm cô trong tòa tháp cao - có thể nói là phản diện chính của Tangled.

Mới đây, theo trang Allkpop, Lisa (BLACKPINK) đang được xem xét nội bộ để hóa thân công chúa Rapunzel trong phiên bản live-action của Tangled. Thông tin viết rằng sau thất bại thảm hại của Snow White, Disney đang tìm kiếm một gương mặt toàn cầu mới, có thể thu hút khán giả và tạo ra lợi nhuận. Và Lisa hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu này để trở thành nàng công chúa mới của Nhà Chuột.

Không chỉ là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK sở hữu lượng fan toàn cầu đông đảo, Lisa cũng có kinh nghiệm đóng phim Hollywood. Đầu năm nay, Lisa đã xuất hiện trong The White Lotus 3, dù vai diễn không quá lớn nhưng cũng nhận được nhiều quan tâm, diễn xuất của cô trong phim cũng được khen tự nhiên.

Fan gọi tên Sabrina Carpenter cho vai Rapunzel.

Bên cạnh Lisa, những cái tên khác đang được cân nhắc cho vai Rapunzel bao gồm Florence Pugh - “Góa phụ đen thế hệ mới” Yelena của Thunderbolt*, Sydney Sweeney - nàng thơ ngọt ngào của Anyone But You. Riêng trong cộng đồng fan, họ nhiệt tình đề cử Sabrina Carpenter - chủ nhân của bản hit Espresso cho vai Rapunzel.

Thông tin Lisa sẽ trở thành công chúa Rapunzel của Tangled khiến nhiều người xôn xao, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng Lisa sẽ mang đến “làn gió mới” cho phiên bản live-action của bản phim hoạt hình được yêu thích. Một số e ngại Tangled sẽ đi vào “vết xe đổ” của The Little Mermaid, Snow White - lựa chọn diễn viên đa sắc tộc nhưng không bám sát nguyên tác, từ đó gây ra những tranh cãi.

Tuy nhiên, hiện tại tất cả đều chỉ đang dừng ở mức tin đồn. Disney chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về khả năng Lisa sẽ tham gia Tangled bản live-action. Phim cũng chưa công bố dàn diễn viên chính thức cho bất kỳ vai diễn nào.

Phim hoạt hình Tangled của Disney ra mắt năm 2010, dựa trên câu chuyện cổ tích của Anh em nhà Grimm. Chuyện kể về nàng công chúa Rapunzel bị mụ phù thủy bắt cóc, nhốt trên tòa tháp cao, ở tận rừng sâu. Công chúa Rapunzel nổi tiếng bởi mái tóc rất dài, rất dài. Nàng thường thả tóc xuống chân tháp để mụ phù thủy theo đó mà leo lên. Một ngày nọ, có một chàng hoàng tử vô tình đi ngang qua khu rừng và giải cứu Rapunzel. Trong bộ phim hoạt hình của Disney, mái tóc của Rapunzel không chỉ dài mà nó còn có phép thuật.