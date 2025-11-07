The Witcher đã quay xong mùa 5, netizen thắc mắc: “Sao Netflix kiên trì dữ vậy?”

HHTO - Trước thông tin Netflix đã quay xong mùa 5 cho “The Witcher”, nhiều fan ngạc nhiên và thắc mắc: “Sao Netflix cố đấm ăn xôi với phim này dữ vậy?”. Nhất là khi mùa 4 vừa lên sóng được đánh giá là thất bại thảm hại.

Mùa 4 The Witcher (Thợ Săn Quái Vật) vừa lên sóng Netflix với nhiều “hoài bão” sẽ vực dậy thương hiệu này sau một số ồn ào và thay đổi. Mùa 4 đánh dấu lần đầu tiên Liam Hemsworth thủ vai Geralt xứ Rivia sau khi Henry Cavill rời đi (người thủ vai Geralt từ mùa 1 đến mùa 3). Nhà sản xuất cũng gieo hy vọng cho fan rằng mùa phim này sẽ “vực dậy” thương hiệu sau một loạt các thất vọng rằng nội dung phim càng lúc càng rời xa nguyên tác.

Tuy nhiên, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, nhà sản xuất nói thì hay nhưng chưa chắc kết quả đã đẹp như mong đợi. Thực tế cho thấy mùa 4 của The Witcher đã trở thành mùa phim thất bại nhất từ trước đến nay, với thành tích vô cùng bết bát. Khi mới lên sóng, điểm Rotten Tomatoes của The Witcher 4 “xanh um” với 55% từ giới phê bình, 19% từ khán giả. Sau đó, giới phê bình có nhích lên chút đỉnh với 61% cho rằng phim xem cũng tạm, thì khán giả vẫn chỉ quanh quẩn 20% với ngụ ý rằng "rất chê".

Lượng người xem The Witcher 4 cũng sụt giảm thảm hại trên Netflix. Phim chỉ thu về được 7,4 triệu lượt xem trong bốn ngày đầu tiên, trong khi đó mùa 2 đạt được 18,5 triệu lượt và mùa 3 là 15,2 triệu. Lượt xem của The Witcher 4 chỉ nhỉnh hơn một số loạt phim bị Netflix hủy mùa mới, và chắc chắn không thể sánh bằng những series bom tấn của nền tảng trực tuyến này như Stranger Things hay Bridgerton. Thực tế, The Witcher còn không cùng một “đẳng cấp” với những series này.

Được kỳ vọng sẽ là một trong những series phim lớn nhất mọi thời đại của Netflix, sánh ngang với Game of Thrones, nhưng giờ đây The Witcher chỉ được xem là series phim hạng hai. Dù có vẻ như không còn ai muốn xem tiếp series này, Netflix vẫn thực hiện mùa 5 - cũng là mùa cuối cùng của loạt phim. Netflix thông báo chương cuối cùng của The Witcher đã được viết xong.

Điều này khiến nhiều khán giả ngạc nhiên, tự hỏi vì sao Netflix lại “cố đấm ăn xôi” với The Witcher đến vậy, trong khi thành tích của mùa mới vô cùng bết bát. Đặc biệt là những năm gần đây Netflix thường xuyên hủy mùa phim mới, không thực hiện tiếp dù series đó được nhiều khán giả khen ngợi như Shadow and Bone, Lockwood & Co., Warrior Nun…

Thực ra thông tin The Witcher sẽ có mùa 5 đã được Netflix thông báo từ năm 2024 chứ không phải mới bây giờ. Được biết, mùa 5 của The Witcher thực tế đã được quay xong, trước cả khi mùa 4 lên sóng. Người điều hành của series từng chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã viết mùa 4 và mùa 5 liên tiếp, điều đó đặt ra một thách thức thực sự độc đáo”. Khi đó, nhà sản xuất của The Witcher tự tin rằng mùa 5 sẽ là “mùa phim cuối cùng khép lại loạt phim hoành tráng này một cách trọn vẹn”.

Trái ngược với thái độ lạc quan của nhà sản xuất The Witcher và độ “lì” của Netflix, nhiều fan tuyên bố họ đã quá thất vọng sau khi xem mùa 4, nhất định sẽ không lặp lại “sai lầm” mà xem tiếp mùa 5.

Ngày phát hành chính thức cho mùa 5 của The Witcher vẫn chưa được công bố. Nhiều khả năng phim sẽ ra mắt trong năm 2026.

Một số bình luận của netizen:

“Thấy lượt xem mà sốc, tôi biết thành tích mùa 4 sẽ không cao nhưng con số đó không phải là thảm quá rồi sao?”

“Lần tới nếu Netflix muốn tiêu tốn vài trăm triệu đôla, cứ gửi cho tôi nhé, thay vì làm ra phim giống như này. Tôi hứa sẽ khiến số tiền ấy có ích hơn.”

“Tôi đã xem mùa 4 với hy vọng nó sẽ hay hơn, đáng buồn là không. Kịch bản tệ nhưng Liam Hemsworth cũng không khá hơn, anh ta biến Geralt thành một nhân vật yếu đuối, nhỏ nhẹ.”

“Cả nhà tôi đều không ai muốn xem The Witcher nữa. Phim này nên kết thúc ở mùa 3!”

“Người vui nhất lúc này chắc chắn là fan của Henry Cavill.”

“The Witcher đã tụt dốc từ mùa 2 rồi, nhưng mọi người vẫn xem vì Henry Cavill. Giờ anh ấy đã rời đi rồi, chẳng còn lý do gì để người xem ở lại. Lẽ ra họ nên hủy phim ngay khi Henry không đóng nữa.”

“Mùa 1 có cốt truyện hay. Nhưng sau đó, họ biến The Witcher thành phim kiểu Disney. Đội ngũ thực hiện nó hoàn toàn lạc lối.”

“Tất cả những gì họ phải làm là chỉ cần bám sát nguyên tác, lựa chọn diễn viên cẩn thận, thế là sẽ có phim hay thôi. Nhưng không, họ cứ thích xào chỗ này nấu chỗ kia, và cuối cùng dọn lên cái phim không ai muốn xem. Đáng đời!”