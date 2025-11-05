Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tác giả "One Piece" hé lộ cách đánh bại trùm cuối Imu, liệu Luffy có "đủ trình"?

Thiện Dư

HHTO - Thực thể bất khả chiến bại như Imu vẫn có cách đánh bại trong One Piece, theo tiết lộ từ chính tác giả Eiichiro Oda.

Trong những diễn biến mới nhất của truyện tranh One Piece, tuyến nội dung về Elbaf khiến người hâm mộ say mê với những tình tiết căng thẳng, phức tạp và hướng dần đến đoạn kết. Trung tâm câu chuyện xoay quanh Imu, một thực thể bí ẩn được xem là "trùm cuối" đáng mong đợi của thương hiệu. Tuy vậy, tác giả Eiichiro Oda đã "úp mở" về cách mà thế lực hắc ám này bị tiêu diệt trong One Piece sắp tới.

maxresdefault.jpg
Imu được xem là trùm cuối của One Piece.

Trước đó, Oda đã mô tả Imu không chỉ là mối đe dọa tiềm ẩn trong One Piece, mà còn có thể "thao túng" nhân vật khác, như cách hắn nhập vào Gunko để "càn quét" sự kiện Thung lũng Thần tai tiếng. Trong cuộc đụng độ lịch sử năm nào nhiều hải tặc huyền thoại như Roger, Rocks D. Xebec... đã phải liên minh để chống lại Imu nhưng vẫn thất bại. Cho đến hàng thập kỷ sau, vẫn chưa có ai đủ sức hạ gục được hắn.

sss.jpg
Gunko từng bị nhập bởi Imu.

Ấy vậy mà giờ đây, Oda lại khéo léo hé lộ các manh mối về cách lật đổ Imu vốn được xây dựng như "cửa ải" bất khả chiến bại này. Qua góc nhìn đầy tham vọng của Rocks D. Xebec, truyện tranh One Piece đã đề cập đến hai Trái Ác Quỷ mang tiềm năng vô hiệu hóa sức mạnh đáng gờm của Imu. Thứ nhất là Yami Yami no Mi, nổi tiếng với khả năng triệt tiêu năng lực của các Trái Ác Quỷ khác. Thứ hai chính là Nika, Trái Ác Quỷ có thể trực tiếp "vô hiệu hóa" bản chất của Imu.

Trong phần hồi tưởng của Loki, Rocks từng lên kế hoạch đánh bại Imu, và chìa khóa đánh bại Imu nằm ở hai Trái Ác Quỷ nêu trên. Sở hữu chúng trong tay, bất kỳ ai đều có thể khắc chế sức mạnh của Imu.

one-piece-rocks-d-xebec-devil-fr.jpg
Rocks từng hé lộ về hai Trái Ác Quỷ có thể khắc chế Imu.

Bên cạnh đó, Haki cấp cao cũng có thể khiến Imu khuất phục. Có lần Haki mạnh nhất của Joy Boy được Emeth giải phóng, năng lực Imu bị vô hiệu hóa. Nói cách khác, chỉ kẻ sở hữu Haki đỉnh cao, kết hợp sức mạnh của Trái Nika hoặc Yami Yami no Mi thì mới có thể tiêu diệt được Imu một lần và mãi mãi. Sắp tới, Luffy đang ấp ủ tạo hình Gear mới, rất có thể liên quan đến Haki cấp cao. Chắc chắn màn đối đầu giữa Luffy "full giáp" với Imu trong tương lai sẽ vô cùng mãn nhãn và gay cấn, qua đó góp phần khép lại thương hiệu kinh điển làng giải trí Nhật Bản này.

one-piece-gear-5.jpg
Luffy chắc chắn sẽ đối đầu với Imu trong tương lai.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#One Piece #truyện tranh One Piece #Eiichiro Oda #Luffy #Imu

